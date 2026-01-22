Un ensayo de transversalidad peronista detrás de un proyecto por las deudas de las familias

Diputados de diferentes bloques con un denominador común en su origen "peronista" -en el sentido más amplio del término- presentaron un proyecto de ley que propone un plan de desendeudamiento familiar con tarjetas y fintech a través de préstamos de la Anses. Más allá de la importancia de la iniciativa, que apunta a aliviar un drama social creciente bajo el modelo económico de Javier Milei, la atención estuvo puesta en la lista de firmas. Allí aparecieron nombres como Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Natalia de la Sota, Emir Félix y Miguel Angel Pichetto, entre otros. El agrupamiento de legisladores de diferentes ramos del peronismo, pero lejanos a la conducción de Cristina Kirchner, hizo pensar en un embrión de armado transversal, una lectura que los propios protagonistas no confirmaron ni desmintieron.

El massista Michel estuvo entre los que impulsaron la propuesta, que recoge puntos en común con iniciativas que otros legisladores ya venían trabajando por separado. "El contexto actual, de ingresos bajos y gastos fijos altos, llevó a la gran mayoría de los argentinos a endeudarse para cubrir el pago de alimentos y servicios", explicó el diputado entrerriano. Ese endeudamiento familiar suele darse a tasas muy altas, a través de tarjetas de crédito, aplicaciones financieras, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales. Frente a ese escenario, el proyecto propone reconvertir esas deudas en líneas de crédito directas de la Anses, destinadas a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de planes sociales, con condiciones mucho menos desfavorables.

A tono con los nuevos tiempos, los diputados descataron que el proyecto "cuida el superávit", dado que es rentable para la Anses que prestaría a tasas de mercado y también cuida el bolsillo de las familias argentinas, que pasan de préstamos impagables a otro razonable. "La política económica de Milei endeuda a los jubilados y a la clase trabajadora", explicó Natalia de la Sota su firma al proyecto para implementar el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas. De la Sota formó el monobloque Defendamos Córdoba, en el que mantiene un juego independiente aunque con cercanía a Massa y a Unión por la Patria.