El acuerdo comercial entre India y la UE se cerrará en los próximos días, según ministro español

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, habla con los medios el día del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas, Bélgica

Es probable que en los próximos días se ‍cierre un ⁠acuerdo comercial entre India y la Unión Europea, según dijo el miércoles el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una visita a Nueva Delhi.

Todo avanza perfectamente y no se ‌espera ningún obstáculo, según ⁠dijo Albares tras ⁠mantener reuniones bilaterales con el ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, ‍y el presidente, Droupadi Murmu, en Delhi.

La consolidación ⁠del acuerdo era una ‌señal importante del compromiso de la UE con el libre comercio y la seguridad económica, añadió Albares.

Albares añadió que ‌hay ‌que dejarlo claro al mundo entero que India y la UE creen en el libre comercio y que ​disponen de instrumentos de disuasión para protegerse de cualquier coacción económica.

Se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegue a India a principios ‍de la próxima semana para finalizar las conversaciones sobre el histórico acuerdo comercial que crearía un mercado masivo de 2.000 millones ​de consumidores, superando al acuerdo UE-Mercosur firmado el lunes como la mayor ​zona de libre comercio del mundo.

Con información de Reuters