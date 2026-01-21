EN VIVO
India

El acuerdo comercial entre India y la UE se cerrará en los próximos días, según ministro español

21 de enero, 2026 | 05.18

Es probable que en los próximos días se ‍cierre un ⁠acuerdo comercial entre India y la Unión Europea, según dijo el miércoles el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una visita a Nueva Delhi.

Todo avanza perfectamente y no se ‌espera ningún obstáculo, según ⁠dijo Albares tras ⁠mantener reuniones bilaterales con el ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, ‍y el presidente, Droupadi Murmu, en Delhi.

La consolidación ⁠del acuerdo era una ‌señal importante del compromiso de la UE con el libre comercio y la seguridad económica, añadió Albares.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Albares añadió que ‌hay ‌que dejarlo claro al mundo entero que India y la UE creen en el libre comercio y que ​disponen de instrumentos de disuasión para protegerse de cualquier coacción económica.

Se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegue a India a principios ‍de la próxima semana para finalizar las conversaciones sobre el histórico acuerdo comercial que crearía un mercado masivo de 2.000 millones ​de consumidores, superando al acuerdo UE-Mercosur firmado el lunes como la mayor ​zona de libre comercio del mundo.

Con información de Reuters

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruido y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas