Ferrari es el equipo más rápido en boxes.

El 2025 no viene siendo un año muy positivo para Ferrari, que esperaba tener otros resultados con la contratación de un siete veces campeón de la Fórmula 1 como Lewis Hamilton. De hecho, el mejor resultado del británico fue el triunfo en la sprint de Shanghái, sin ni siquiera sumar un podio en Grandes Premios hasta el momento, sin mencionar que el equipo fue ampliamente superado por McLaren, Red Bull y Mercedes.

Si bien es cierto que la escudería italiana actualmente se encuentra en el segundo lugar de la tabla de constructores, es el único equipo de los cuatro punteros que no logró sumar una victoria al cabo de veinte fechas. En este contexto, Ferrari se encontró con una pequeña alegría, puesto que se encuentra por encima de sus tres rivales en una curiosa estadística que muestra cierta superioridad en boxes.

De acuerdo con un reciente informe realizado por Motorsport, el “Cavallino Rampante” es el equipo que más veces se quedó con la detención más rápida en lo que va de la temporada, con un total de nueve fechas en las que obtuvo el récord en el pitstop. A diferencia de Ferrari, McLaren y Red Bull igualan en este apartado con cuatro ocasiones, mientras que Mercedes no logró quedarse con este reconocimiento ni una sola vez.

Pero eso no es todo, puesto que el equipo de Maranello también es el que tiene la menor pérdida de tiempo para el cambio de neumáticos, con una media de 2,41 segundos, mientras que los mecánicos de McLaren y Red Bull rondan los 2,98 y 3,18 segundos por parada. De ahí se desprende que Ferrari sea la escudería con mayor cantidad de número de paradas con tiempos inferiores a los 2,5 segundos, algo que logró en 43 oportunidades.

Si bien las detenciones rápidas no dan puntos directamente, el hecho de que Ferrari domine este apartado podría llegar a ser clave para el futuro de la escudería italiana, en especial si el equipo logra tener regularidad con sus resultados. En esta temporada, el SF-25 logró siete podios de la mano de Charles Leclerc, lo que le permite estar en la lucha por el subcampeonato, pero para luchar por el título hará falta comenzar a ganar carreras en 2026.

Leclerc está quinto con 210 puntos.

Ferrari escaló en la lucha por el subcampeonato

Con McLaren ya consagrado, la atracción principal en la tabla de constructores está en la lucha por el subcampeonato, donde ahora lidera Ferrari tras el podio de Charles Leclerc en el GP de México. La escudería italiana está segunda con 356 puntos, seguido de Mercedes con 355, mientras que Red Bull continúa amenazando desde el cuarto escalón con 346 unidades, además de que también lucha por el quinto título de Max Verstappen.