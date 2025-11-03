Hamilton tiene un contrato multianual con Ferrari.

La primera temporada de Lewis Hamilton en Ferrari está lejos de brindar los resultados esperados, con la sprint de Shanghái como la máxima alegría vista hasta el momento. Y es que el inglés no consiguió ni un podio en lo que va de la temporada 2025 de la Fórmula 1, mientras que Carlos Sainz ya logró hacerlo con el Williams en el GP de Azerbaiyán, lo que hace que la situación sea aun más compleja en la sede de Maranello.

A los resultados se le suman las declaraciones del piloto británico en las que mencionó que la escudería italiana debería buscarse otro piloto, un suceso que, aunque se dio hace unos meses, quedó resonando en Ferrari. Tal es así que este fin de semana surgieron rumores que vaticinan la posible desvinculación de Hamilton una vez que termine la siguiente edición de la máxima categoría, lo que le daría una segunda oportunidad en 2026.

Claro que el siete veces campeón del mundo tendrá que sentarse a negociar su renovación para 2027 y tendrá tiempo limitado para hacerlo, en especial porque Ferrari va a tener un ojo puesto en Mercedes. De acuerdo con Corriere della Sera, el equipo de Maranello está interesado en contar con los servicios de George Russell para reemplazar a Lewis en 2027, en especial por las chances que tiene el británico de no seguir en Brackley.

La búsqueda de Toto Wolff de contratar a Max Verstappen dañó la relación de Russell con la escudería alemana, donde apenas obtuvo una renovación para la siguiente temporada, lejos del contrato a largo plazo que el piloto buscaba. Las dos victorias que obtuvo este año en Canadá y Singapur no hacen otra cosa que potenciar el interés en Ferrari, donde también consideran lo superior que fue a Hamilton en la temporada pasada.

Cabe mencionar que se desconoce si el heptacampeón de la F1 tiene alguna cláusula de renovación automática en caso de alcanzar ciertos resultados, por lo que será clave el rendimiento que mantenga hacia la mitad de la próxima temporada. Lo mismo aplica para Russell, quien sí incluyó en su contrato una cláusula en este sentido ante la amenaza de que Verstappen se despida de Red Bull para sumarse a Mercedes.

El británico atraviesa una dura temporada en Ferrari.

¿Cómo le fue a Hamilton en esta temporada?

Tras el décimo lugar en la primera fecha, Lewis Hamilton se esperanzó con el triunfo en la sprint de Shanghái, a lo que la descalificación en el GP de China, en el que había terminado sexto. Desde entonces, el británico se encuentra en la búsqueda de su primer podio vestido de rojo, siendo lo más cerca que estuvo los cuartos lugares en Ímola, Austria, Silverstone y Austin. Actualmente, el heptacampeón está sexto con 146 puntos, 64 menos que Charles Leclerc.