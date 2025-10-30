La F1 está a cuatro fechas del cierre del campeonato.

El 2016 fue un año clave para la Fórmula 1, que fue adquirida formalmente por Liberty Media, aunque el crecimiento comenzó a darse a partir de 2018 con el acuerdo con Netflix para la producción de la serie documental Drive to Survive. Gracias a este proyecto audiovisual, la máxima categoría logró llegar a un nuevo público y renovar su audiencia, por lo que una importante parte del presente de la competencia se debe a la mano de la empresa estadounidense de medios.

Ahora bien, el mandamás de Liberty Media es John Malone, quien hizo la fundación en 1991 y se hizo propietario no solo de la F1, sino también del MotoGP, que fue adquirido el año pasado por 4 millones de dólares. Pero este miércoles, se dio a conocer que el fundador de la organización dejará la presidencia a principios del 2026, momento en que será reemplazado por Robert R. “Dob” Bennett, quien ya fue confirmado como su sucesor.

Así lo dio a conocer Motorsport, que también informó que Malone será instalado como presidente emérito cuando se dé el cambio de mandatario en Liberty Media. Al respecto de lo que ha sido hasta el momento el camino de aventurarse en la industria de los medios, el empresario destacó que la fundación de la organización ha sido una de sus mejores decisiones: “Fundar Liberty Media y ser su presidente ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida profesional”.

En cuanto a su salida, Malone considera que se encuentra en el momento ideal para dar vuelta la página y dejarle la empresa a una de sus personas de mayor confianza: “Creo que es el momento adecuado para retirarme de algunas de mis obligaciones, y estoy muy contento de que Dob Bennett, mi socio y colega desde hace 35 años, asuma el papel de presidente. Dob ha participado en todas las decisiones clave a lo largo de la historia de Liberty Media”.

Si bien el actual presidente ya no dirigirá a la compañía una vez que entregue el mando, no se desprenderá por completo, puesto que se mantendrá como asesor y accionista: “Espero seguir participando activamente como gran accionista de Liberty y como asesor estratégico de nuestra dirección y nuestro consejo”. Por su parte, Bennett le agradeció por todo el trabajo realizado y el voto de confianza para que dirija la empresa: “Su legado como líder empresarial visionario no tiene parangón y estoy profundamente agradecido por su confianza”.

