El accidente se dio en una zona sin salidas.

La temporada 2008 de la Fórmula 1 tuvo una polémica sin igual en el GP de Singapur, donde Nelson Piquet Jr. chocó contra los muros en la curva 17 del Circuito callejero de Marina Bay. Si bien en su momento se creyó que se trataba de un accidente común, el expiloto brasileño denunció en 2009 que todo había sido orquestado por Renault para beneficiar a su compañero, Fernando Alonso, quien ganó la carrera gracias a este suceso.

En su momento, el caso fue todo un escándalo en la máxima categoría, conocido como el Crashgate, cuya consecuencia directa fue la expulsión de Flavio Briatore, por entonces director del equipo, y de Pat Symonds, director ejecutivo de Renault. Pero la cosa no terminó ahí, puesto que Bernie Ecclestone, por entonces director de la F1, reveló que la FIA sabía de los planes de Renault y decidió ocultarlo, lo que llevó al reclamo de Felipe Massa.

El piloto brasileño perdió aquel campeonato por apenas un punto ante Lewis Hamilton, por lo que al conocer la complicidad de la FIA con Renault lanzó una demanda con el fin de anular los resultados del GP de Singapur, en el que quedó afuera de los puntos. En este contexto, este martes se inició el proceso en los tribunales de Londres, donde el juez Sir Robert Jay revisó el expediente del caso y este miércoles comenzó a escuchar a las partes involucradas.

Del lado de los demandados, que son los primeros en argumentar su defensa, se encuentran la FIA, la Formula One Management (FOM) y Ecclestone, mientras que el demandante y sus abogados intentarán convencer de que el juicio se lleve a cabo. Según informaron desde Motorsport, esta es una semana clave para la resolución o no del conflicto, puesto que si el juez apoya la noción de Massa, el caso continuará y pondrá en peligro el primer título de Hamilton en la F1.

Y es que ante un hipotético juicio, el brasileño podrá presentar nuevas pruebas para lograr el objetivo de anular aquella edición de Singapur, en la que el británico, por entonces en McLaren, había terminado tercero y sumado puntos clave para su consagración. En el caso contrario, las esperanzas de Massa de ser oficialmente reconocido como campeón del mundo se esfumarán y la FIA, la FOM y Ecclestone no tendrán que abonar los millones de dólares en daños y perjuicios al expiloto.

Massa ganaría el campeonato si se anulan los puntos de Singapur.

El desastre de Massa en el pitstop

La cita en Singapur fue un caos absoluto para Felipe Massa en aquel 2008, puesto que no solamente el Crashgate lo perjudicó, sino que también perdió toda chance de sumar puntos. El brasileño había obtenido la pole en la clasificación, pero una mala parada en boxes le costó caro, ya que un error en el sistema de Ferrari lo hizo salir cuando todavía no había terminado de cargar el combustible y con la manguera colocada en el coche, por lo que debió detenerse en la salida del pitlane y esperar a la asistencia de los mecánicos, lo que lo hizo caer fuera de la zona de puntos.