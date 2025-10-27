Hamilton perdió cinco posiciones en el GP de México.

Mientras que Red Bull había retrocedido este fin de semana, Ferrari mostró poderío en la clasificación del sábado y, aunque no fue suficiente para batir al MCL39 de Lando Norris, sirvió para salir con los dos coches en primera y segunda fila. De hecho, Lewis Hamilton había quedado tercero detrás de su compañero para la grilla de partida del GP de México de la Fórmula 1, donde esperaba conseguir su primer podio con la escudería italiana.

En la largada, el piloto británico tuvo una buena salida, ya que estuvo al borde de ponerse segundo, pero también se encontró con el avance de Max Verstappen, quien desde el quinto lugar estuvo cerca de pasarlo en la primera curva. Sin embargo, el neerlandés tuvo que cortar para evitar un choque y, aunque luego le cedió la posición a Hamilton, un nuevo duelo iba a llegar minutos después en la segunda curva.

Y es que el siete veces campeón del mundo cortó la curva en medio de un duelo con Verstappen, lo que le permitió mantenerse por delante, además de que regresó por fuera de la zona indicada, por lo que los comisarios lo sancionaron con diez segundos. Dicha penalización le arruinó la carrera a Hamilton, que usó los micrófonos de DAZN para quejarse de la decisión: “Ha sido frustrante. He tenido una buena salida, me he mantenido en pista. De alguna forma me puse segundo. Ahí no han sancionado a nadie por estar fuera. A Max no le han sancionado”.

El piloto de Ferrari afirmó que había consultado si debía devolver la posición, pero no obtuvo respuesta, en parte porque Oliver Bearman se había colado por delante de Verstappen al aprovechar el duelo entre ambos. Ante la imposibilidad de devolver la posición con el Haas en el medio, el equipo optó por mantener las cosas como estaban, a diferencia de lo hecho por Red Bull, que les devolvió las posiciones a todos menos a George Russell, quien ya había perdido el cuarto lugar antes del despiste del neerlandés.

A pesar de esto, Hamilton dirigió su bronca hacia los comisarios de la FIA y agregó que continuará en la lucha por conseguir un podio con el equipo de Maranello luego de haber finalizado en el octavo lugar en el GP de México: “Estoy muy decepcionado con el órgano gobernante, pero es lo que es. Sigo adelante, lo sigo intentando”.

El británico está sexto con 146 puntos.

Ferrari escaló en la lucha por el subcampeonato

Con McLaren ya consagrado, la atracción principal en la tabla de constructores está en la lucha por el subcampeonato, donde ahora lidera Ferrari tras el podio de Charles Leclerc en México. La escudería italiana está segunda con 356 puntos, seguido de Mercedes con 355, mientras que Red Bull continúa amenazando desde el cuarto escalón con 346 unidades, además de que también lucha por el quinto título de Max Verstappen.