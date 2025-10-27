Fórmula 1: así quedó la lucha por la Copa de Constructores tras el Gran Premio de México

McLaren llevaba cuatro fechas sin ganar.

Desde el Gran Premio de Singapur, McLaren se aseguró la Copa de Constructores, lo que dejó la lucha por el subcampeonato de la Fórmula 1 como uno de los atractivos principales del cierre de temporada. La semana pasada, el triunfo de Max Verstappen en el Circuito de las Américas volvió a poner a Red Bull en la lucha, aunque los principales contendientes siguen siendo Ferrari y Mercedes, que llegó al Gran Premio de México con siete puntos de ventaja.

Sin embargo, la escudería alemana no la pasó del todo bien este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el ritmo del W16 no fue lo suficientemente bueno. De hecho, George Russell perdió el cuarto lugar con Verstappen en la largada y finalizó la carrera en el séptimo lugar detrás de Andrea Kimi Antonelli, lo que le costó a Mercedes el segundo puesto en la tabla debido al buen resultado que obtuvo Charles Leclerc.

El monegasco terminó segundo detrás de Lando Norris, en parte gracias al Virtual Safety Car que produjo el abandono de Carlos Sainz Jr. a tres vueltas del final, lo que lo salvó de ser superado por Verstappen, que terminó tercero. Por su parte, Lewis Hamilton tuvo una carrera dura en Ciudad de México, ya que recibió una penalización de diez segundos y cayó del tercer al octavo lugar al momento de cruzar la línea de meta.

La gran sorpresa de la fecha la dio Oliver Bearman, quien de manera inesperada le ganó el cuarto lugar al tetracampeón del mundo en la sexta vuelta y logró defender dicha posición en el cierre de la carrera con un Haas que voló en tierras mexicanas y mantuvo a raya al MCL39 de Oscar Piastri. Para la escudería estadounidense, fue premio doble, ya que Esteban Ocon terminó noveno y sumó dos puntos más para el campeonato.

Por su parte, Red Bull solamente pudo sumar con Verstappen, mientras que Sauber se llevó un punto con el décimo lugar de Gabriel Bortoleto, que le ganó el puesto a Yuki Tsunoda. En cuanto a los equipos que quedaron en cero este fin de semana, Williams, Racing Bulls, Aston Martin y Alpine no pudieron sumar puntos, con los coches de la escudería francesa nuevamente en el fondo del pelotón.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Tabla de posiciones de la Copa de Constructores tras el GP de México

McLaren: 713 puntos. Ferrari: 356. Mercedes: 355. Red Bull: 346. Williams: 111. Racing Bulls: 72. Aston Martin: 69. Haas: 62. Sauber: 60. Alpine: 20.

Norris superó a Piastri y lidera el campeonato por un punto.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 7 al 9 de noviembre con el Gran Premio de Brasil, que se realizará en el Autódromo José Carlos Pace bajo formato sprint. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la 21° fecha del campeonato: