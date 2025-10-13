McLaren ha favorecido mucho a Norris en esta temporada.

El GP de Singapur posiblemente haya marcado un antes y un después en el desarrollo de la temporada de la Fórmula 1, en especial ahora que McLaren retuvo la Copa de Constructores. Sin chances matemáticas de perder el liderato en las seis fechas que quedan por delante, el equipo inglés no tiene motivos para impedir una lucha mano a mano entre Oscar Piastri y Lando Norris, los principales candidatos al título en Pilotos.

Sin embargo, la consagración de la escudería británica en el Circuito callejero de Marina Bay quedó manchada por el incidente entre sus dos pilotos en la largada, cuando Norris empujó a su compañero contra el muro para ganarle la posición. Como en ocasiones anteriores le habían pedido que devuelva la posición por errores del equipo, Piastri hizo su reclamo para volver al tercer lugar, pero McLaren se lo negó y lo dejó detrás del británico.

Como consecuencia, el oceánico quedó claramente disgustado por lo sucedido y la hipótesis de que McLaren quiere ver campeón a Norris se hizo más potente e incluso puso en duda la permanencia de Piastri en el equipo para el próximo año. Una de las personalidades que se manifestó al respecto fue Mario Andretti, quien es uno de los grandes ídolos del automovilismo de Zak Brown, el CEO de McLaren.

En un análisis sobre el posible campeón que puede tener la F1 en esta temporada, en la que Max Verstappen todavía tiene chances matemáticas, el estadounidense advirtió que hay cierto favoritismo del equipo de Woking con el británico. “Verstappen es muy fuerte. Me gusta Piastri por su determinación, pero me parece que McLaren, por alguna razón, no sé por qué, favorece a Lando Norris”, afirmó en diálogo con Corriere Della Sera durante el Festival of Sports.

El caos judicial de Brown

Luego de la consagración en el GP de Singapur, Zak Brown se encontró con una serie de polémicas que lo llevaron a los tribunales de Londres por el caso que enfrenta a McLaren con Álex Palou. El español había sido candidato a subir a la escudería británica luego de brillar en la IndyCar para la temporada 2023, pero fue sorprendido cuando el estadounidense optó por Oscar Piastri.

Piastri le lleva 22 puntos a Norris.

Dicho suceso, combinado con la traba que había puesto Brown al fichaje de Palou para AlphaTauri, hizo que se inicie una batalla judicial, que ahora afronta una nueva carátula con la acusación de extorsión a los abogados del español por parte del CEO de McLaren. A eso se suma que salió a la luz que el estadounidense ha sido CEO de Quadrant, la empresa de Lando Norris entre 2020 y julio de este año, lo que explica la fuerza de su vínculo y ese cierto favoritismo con el británico.