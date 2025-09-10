McLaren intervino en las posiciones finales de sus pilotos en Monza.

La cita en el Autodromo Nazionale di Monza no fue muy positiva para McLaren, que, aunque rescató otro importante doble podio, dejó muchas dudas debido a la diferencia que le sacó el RB21 de Max Verstappen, que fue aproximadamente veinte segundos más rápido. Sin embargo, el principal problema que ha tenido el equipo inglés es que ha dejado entrever quién es el favorito de Zak Brown, de una manera más evidente que nunca.

Casi en las vueltas finales del GP de Italia, la escudería británica llamó a Oscar Piastri para cambiar los neumáticos y, en la vuelta siguiente, le llegó el turno a Lando Norris, cuya detención duró 5.9 segundos debido a una falla en la pistola neumática. A causa de esto, el británico perdió el segundo lugar en pista con su compañero, que es su rival directo en la lucha por el título de la Fórmula 1.

Puesto que una mala detención en boxes es considerada un incidente común en las carreras, nadie se esperaba que le ordenen a Piastri devolverle la posición a su compañero, una medida que incluso sorprendió al oceánico, que acató la orden no sin chistar. Este intercambio ha dejado ver el favoritismo de McLaren por Norris, que ahora le recortó tres puntos en el campeonato al australiano y se mantiene con vida.

Sobre todo esto habló Bernie Ecclestone, quien en una reciente entrevista con Blick recalcó que no hay una verdadera equidad en el equipo al hacerle pagar a Piastri por un error cometido en boxes. “Ellos siguen hablando de equidad. Pero, ¿es justo que Piastri sea penalizado por un error cometido por el equipo? No”, comenzó el expresidente de la F1, en referencia a que McLaren le dijo al australiano que hacer el intercambio de posiciones era “lo más justo”.

Debido a esto, Ecclestone agregó que “está empezando a tener la sensación de que McLaren prefiere a un campeón del mundo llamado Lando Norris” y que las posiciones tuvieron que mantenerse como estaban para no mostrar esta faceta desagradable del equipo. “Errores como las paradas en boxes fallidas o los daños en el motor y las roturas de suspensión se han vuelto más raros, pero forman parte del deporte”, acotó el británico para finalizar.

El daño que puede ocasionar la decisión de McLaren

A pesar de haber cumplido la orden, Oscar Piastri no se mostró contento con tener que ceder su lugar y comunicó por radio que esperaba que este asunto se converse en la reunión postcarrera. Con las últimas ocho fechas por delante, la movida de McLaren puede generar una lucha interna más agresiva que la vista hasta ahora, con un piloto australiano que ahora no solamente siente que tiene en contra a Lando Norris, sino al resto de la escudería, lo que puede llevar a situaciones complejas de cara al cierre del campeonato.