Norris no pudo sumar puntos en Zandvoort.

Esta temporada, la Fórmula 1 tiene dos claros contendientes por el campeonato, que tendrá nuevo campeón ante la imposibilidad de Max Verstappen de hacerle frente a los McLaren con su RB21. De hecho, el certamen llegó al parate por el verano europeo con una diferencia de tan solo nueve puntos a favor de Oscar Piastri en relación con Lando Norris, quien venía de ganar tres de las últimas cuatro fechas del calendario.

De ahí la importancia que tenía el GP de Países Bajos para el piloto británico, que tenía la chance de ponerse a solo un punto de su compañero en caso de ganar y que el australiano termine segundo. Sin embargo, el fin de semana no resultó positivo para Norris, que quedó segundo en la clasificación detrás de Piastri y, para colmo, perdió el puesto con Verstappen en la largada, lo que le dio cierta ventaja al oceánico.

Aunque eventualmente el inglés volvió a estar detrás de Piastri y tuvo oportunidades de superarlo con los dos primeros reinicios que tuvo la carrera en el Circuito de Zandvoort, no solo nunca pudo concretar un rebase, sino que ni siquiera llegó a cumplir con todas las vueltas. Y es que Norris reportó la presencia de humo en el coche a tan solo siete vueltas de la línea de meta, a lo que le siguió una pérdida de potencia que derivó en la detención absoluta del MCL39.

Debido a este inconveniente, el británico se quedó en cero en el circuito neerlandés y todas las miradas apuntaban a un desperfecto en la unidad de potencia de Mercedes, especialmente por como se dio la situación. No obstante, Andrea Stella dio a conocer que se realizó un análisis de lo sucedido con el coche papaya y se llegó a la conclusión de que no se trató de un problema del motor, sino del chasis.

“Hemos identificado un problema de chasis y realizaremos una revisión completa antes de Monza. Este es el primer problema técnico tras una larga racha de impecable fiabilidad”, afirmó el director de McLaren en una nota con Auto Racer. Se trata de la primera falla de confiabilidad que tuvo la escudería en lo que va del año, aunque eso no quita que haya sido decepcionante incluso para el equipo.

Por tal motivo, Stella se comprometió a realizar un análisis exhaustivo del monoplaza de cara al Gran Premio de Italia, que se llevará a cabo este fin de semana. “Todo el equipo procesará esto, intentará aprovechar las lecciones, revisará el problema, lo solucionará y se asegurará de que no sea un factor a futuro, no solo para lo que resta del campeonato, aunque, obviamente, este sea el enfoque principal por ahora”, cerró el ingeniero.

El británico perdió terreno en la lucha por el campeonato.

Piastri, más cerca de su primer título en la F1

Sin Lando Norris como amenaza, Oscar Piastri no tuvo inconvenientes para concretar su victoria en el GP de Países Bajos, donde fue acompañado en el podio por Max Verstappen e Isack Hadjar. Ahora bien, el abandono del británico le dio al australiano la oportunidad de aumentar la diferencia a 34 puntos cuando solo quedan nueve fechas por delante en el calendario.