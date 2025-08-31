La emoción de Isack Hadjar tras alcanzar su primer podio en la Fórmula en el GP de Países Bajos: "Surrealista"

Hadjar consiguió su primer podio en la máxima categoría.

A pesar de haber tenido un comienzo difícil en el fin de semana, Isack Hadjar ha sido uno de los pilotos que más ha brillado en el Circuito de Zandvoort, donde este sábado sorprendió al quedar cuarto en la clasificación. Al mando del VCARB02, el rookie se posicionó en la segunda fila de la grilla de partida del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, por detrás de Max Verstappen y delante de George Russell, que esperaba darle caza al neerlandés.

Sin embargo, el piloto francés fue un férreo muro tanto para Mercedes como para Ferrari, que no pudieron pasar más allá del quinto puesto debido a la sólida defensa del Racing Bulls. De hecho, Hadjar fue clave en la carrera de Verstappen, que pudo concentrarse en su lucha con los McLaren sin preocuparse por los de atrás, algo que hace tiempo no se veía con lo solo que ha estado el campeón de la F1 en el transcurso de esta temporada.

El abandono de Lando Norris por un problema en el motor a solo siete vueltas del final le permitió al joven parisino subir al tercer lugar, que supo defender para alcanzar su primer podio en la máxima categoría. Ni bien finalizada la carrera, Hadjar fue el primer entrevistado del podio en Zandvoort, donde mostró su emoción por haber cumplido uno de sus sueños en el automovilismo.

“Estoy muy contento conmigo mismo porque hemos podido llegar al podio, estoy muy contento con mis chicos. Siempre ha sido el objetivo desde que era niño, este primer podio es el primer paso y espero que vengan muchos más”, afirmó el francés tras bajarse del monoplaza. El contar con un coche claramente inferior a los equipos punteros hace que este podio haya sido una sorpresa, incluso para el piloto de Racing Bulls, que también se reconoció asombrado por lo hecho este fin de semana.

“Se siente surrealista, lo que me ha sorprendido es mantener la cuarta posición durante toda la carrera. Desafortunadamente, nos aprovechamos del abandono de Lando. El coche ha ido sobre raíles todo el fin de semana”, cerró el francés. Cabe mencionar que, con este resultado, Hadjar escaló al décimo lugar de la tabla con 37 puntos, en la misma línea que Nico Hülkenberg y por encima de Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

Hadjar se convierte en el candidato de Red Bull para 2026

Isack Hadjar llegó a Racing Bulls luego del subcampeonato en la Fórmula 2 2024 y tras confirmarse el ascenso de Liam Lawson a Red Bull, aunque finalmente el oceánico fue intercambiado con Yuki Tsunoda. Ni el neozelandés ni el japonés mostraron un buen rendimiento sobre el RB21, especialmente por no haber podido acompañar a Max Verstappen, una labor que cumplió el francés este domingo con un coche inferior.

Hadjar le dio 15 valiosos puntos a Racing Bulls con su podio.

De ahí que ahora el piloto galo sea el principal candidato de la escudería austriaca de cara a la siguiente temporada, puesto que Tsunoda termina su contrato en diciembre y está penúltimo en la tabla con 19 puntos, un resultado que no lo ayuda en la búsqueda de la renovación. Por otro lado, Lawson se ha mostrado errático en gran parte de la temporada a pesar de que su rendimiento mejoró con su regreso a Racing Bulls, con un total de 20 puntos que lo dejan en el decimoquinto lugar de la tabla.