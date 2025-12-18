La ciudad de Corrientes vibró al ritmo del folklore junto a Los Alonsitos, que celebraron el fin de semana sus 40 años de trayectoria y las 20 ediciones de la tradicional peña, ya convertida en un emblema cultural de la provincia y del país. Como invitados se presentaron Los Bofill, nueva generación del género, pero el momento más esperado de la noche fue con Jorge Rojas, ex integrante de Los Nocheros, quien además de interpretar varios temas folklóricos, destacó la amistad, el respeto y la historia compartida con la banda correntina.

“Gracias Los Alonsitos por invitarnos a celebrar juntos sus 40 años de historia!!”, escribió Jorge Rojas en sus redes sociales y completó el saludo: “Gracias al querido público de Corrientes por el cariño, la energía y el encuentro”. Luego, el artista neuquino agregó: “Estamos cerrando un año muy especial, y queremos compartirlo con todos ustedes. Este sábado 20 nos encontramos en La Para, Córdoba, en la Fiesta Nacional del Reciclado!”.



Por su parte, Los Alonsitos le contestaron a Jorge Rojas: “Gracias amigo!!! Un placer haberte tenido”. Del mismo modo, la famosa banda chamamecera expresó en su perfil de Instagram: “Tres noches de Peña, 40 años de historia y el mismo abrazo de siempre. Gracias a los amigos, a los grandes artistas y, sobre todo a ustedes, que hicieron posible cada una de estas 20 ediciones. Hasta la próxima!!!”. “La Peña no es solo una fiesta. Es encuentro, es tradición, es familia. Gracias por estos 20 años. Los queremos mucho!!! Ariel, Marce y Marco”, completaron en otro posteo.

Jorge Rojas participó de la fiesta de aniversario de Los Alonsitos en Corrientes.

Jorge Rojas con otro grupo histórico del chamamé

Jorge Rojas es una de las figuras del folklore nacional y en otra ocasión también sorprendió a todos sus fans al sumarse a la presentación de otro grupo muy reconocido del chamamé en una fecha clave para el género musical. El espectáculo hizo emocionar a todos y los artistas se manifestaron en las redes sociales para destacar el momento especial.

“Hay noches que quedan guardadas para siempre”, escribió Jorge Rojas en su perfil de Instagram y detalló: “Ser invitado por Los De Imaguaré, en el Teatro Vera, y en el Día Nacional del Chamamé, fue un honor enorme”. “Gracias por abrirme su casa, por la calidez, por su historia, y por mantener viva la raíz de nuestra música”, agregó el artista oriundo de Neuquén.

“Y gracias al público correntino, que hizo de esta celebración un abrazo compartido. Felices 48 años de camino, de canciones y de amor por lo nuestro!!!”, completó el ex integrante de Los Nocheros, en una publicación que compartió junto a un video muy emotivo que se llenó de reacciones de cariño y afecto.