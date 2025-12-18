Nueva mentira de Moretti: la abultada deuda con los campeones de San Lorenzo en el fútbol argentino

La situación en San Lorenzo es caótica desde hace varias semanas y Marcelo Moretti quedó en el ojo de la tormenta no solo por su actuación como presidente del club y las denuncias, si no también por la defensa que él mismo le hace a su gestión, pero que rápidamente los dichos son rebatidos ya que se descubren que son mentiras. El caso más paradigmático, por ejemplo, es el de los sueldos a los jugadores de otras disciplinas, como es el caso de los campeones torneo de futsal argentino.

La mentira de Marcelo Moretti volvió a tener patas cortas. En diversas entrevistas aseguró que estaba "al día" con los empleados del club y que, entre otras cosas, había hablado con cada uno de los deportistas y las disciplinas que estaban reclamando para cobrar. Más allá de sus comentarios, por ejemplo, en TyC Sports, son varios los deportistas que reclaman dinero adeudado y prometido por el -ahora ex- presidente de San Lorenzo. Se trata del equipo de San Lorenzo de Futsal que todavía pide que se le pague el dinero firmado, ya que hace varios meses están sin cobrar.





La historia de este año de San Lorenzo en el Futsal es para hacer una miniserie. Arrancaron con un equipo peleando el descenso, a lo que se le prometió un premio y, finalmente, terminaron saliendo campeón del fútbol argentino. Moretti, en una entrevista con TyC Sports, dijo que se les había pagado hasta el último centavo, pero según supo El Destape esto no fue así. Con miedo de dar nombres propios, el equipo de Futsal de San Lorenzo dio a conocer la situación actual en la que viven. "La última vez que cobramos fue a mediados de octubre. Estamos hace dos meses sin cobrar un peso y, además, nos adeudan tres meses", dicen desde el plantel a este medio.

El 3 de noviembre San Lorenzo le ganó 5 -1 a Racing en la última fecha del torneo regular y se salvó del descenso. En ese momento ya le habían pagado por última vez. Después arrancaron las bicicletadas. Mientras tanto llegó a la final del torneo en la que le ganó a Ferro de visitante y se consagró campeón. "Hubo una reunión 2 o 3 semanas antes de jugar esa final que se comprometía a pagar septiembre. Y todavía no cobramos. Fue una reunión en octubre, pero no cobramos nada".

Entonces después de dos meses sin cobrar, solo le pagaron el 50% y después nunca más le pagaron el resto de la deuda. La última vez que Moretti vio al plantel fue hace dos meses atrás, tampoco vio la final aunque, en la entrevista con TyC Sports, Moretti dijo que fue. Así fue todo el día. San Lorenzo salió campeón del futsal y ahora no se sabe lo que puede pasar con el plantel campeón: "Jugamos sinceramente por amor propio esa final, porque era para no presentarnos. Pero después nos iba a complicar".

Dentro del grupo de jugadores hay varios futbolistas que tienen problemas económicos. "Hay muchos con deudas y un montón de cosas que no se pueden pagar porque no cobramos. No sabemos cuando vamos a cobrar y se hace insostenible". Mientras tanto, no hay respuestas porque nadie se termina de hacer cargo de la situación actual de la institución. Ahora no solo se juega en San Lorenzo el futuro de ellos como trabajadores, sino también el futuro de la disciplina en el club.

En primer lugar, la dificultad de encontrar un segundo trabajo es cada vez más grande, ya que entrenan en horarios difíciles. "Arrancamos el año entreanando a las 7:30 AM hasta mayo y después pasamos a las 16 hs. Así que imaginate que se torna imposible slair a trabajar. Ahora vamos a ver que tenemos que hacer el año que viene".