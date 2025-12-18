Murió Roomba: qué pasó con la empresa creadora de la icónica aspiradora robot

De icono tecnológico a empresa en bancarrota.

iRobot, la empresa estadounidense que durante años fue sinónimo de innovación en robots aspiradores gracias a la icónica Roomba, confirmó su declaración de bancarrota. La noticia marca un antes y un después en la industria tecnológica: tras más de tres décadas de historia, la compañía dejará de ser independiente y pasará a manos del grupo chino Shenzhen Picea Robotics.

Fundada en 1990 y con salida a bolsa en el Nasdaq en 2005, iRobot llegó a dominar el mercado global de la limpieza robótica. Sin embargo, una combinación de caída sostenida en las ventas, aumento de la competencia y problemas financieros terminó por empujarla a la quiebra. Según la documentación judicial, la empresa contaba con activos y pasivos estimados entre 100 y 500 millones de dólares, pero con una liquidez muy ajustada y deudas relevantes con socios industriales en Asia.

De ícono tecnológico a empresa en crisis

El derrumbe de iRobot fue el resultado de varios factores acumulados en los últimos años. La competencia de fabricantes asiáticos como Ecovacs, Roborock o 3i, que lanzaron robots aspiradores más baratos y con funciones avanzadas, erosionó de forma sostenida la cuota de mercado de la Roomba. A esto se sumaron aranceles elevados, interrupciones en la cadena de suministro y una menor demanda global de productos electrónicos.

Un punto de inflexión clave fue la cancelación de la compra de iRobot por parte de Amazon en 2024. La operación, valuada en alrededor de 1.700 millones de dólares, se cayó por obstáculos regulatorios, en especial por la oposición de las autoridades de competencia de la Unión Europea. Ese acuerdo frustrado dejó a iRobot sin una inyección de capital que muchos analistas consideraban vital para su supervivencia.

Qué cambia para los usuarios de Roomba

En el marco del proceso de reestructuración, Shenzhen Picea Robotics y su subsidiaria Santrum Hong Kong adquirirán el 100 % de las acciones de iRobot. La empresa dejará de cotizar en bolsa y se convertirá en una compañía privada bajo control chino. Los accionistas actuales no recuperarán valor, ya que sus acciones serán canceladas.

Desde la compañía aclararon que, durante la reorganización —prevista hasta febrero de 2026—, no habrá interrupciones en el funcionamiento de los robots Roomba, la aplicación móvil ni el soporte técnico.

Así se cierra una etapa histórica para una marca que definió una categoría completa y se abre un nuevo capítulo en un mercado cada vez más competitivo y concentrado.