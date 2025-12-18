La película se filmó en Argentina, principalmente en Mendoza.

Estrenada en 1997 y dirigida por Jean-Jacques Annaud, Netflix cuenta con una de las joyas cinematográficas que le permitió a Brad Pitt visitar dos ciudades argentinas donde transcurrió parte de la filmación: Siete años en el Tíbet.

La película basada en el libro autobiográfico del alpinista austríaco Heinrich Harrer, detenta hoy de un 73% de aprobación en la plataforma de crítica de cine Rotten Tomatoes, lo que le permite erigirse como una propuesta casi obligada para ver de cara al fin de semana.

¿De qué se trata Siete años en el Tíbet?

La historia comienza en 1939, cuando Harrer, un reconocido escalador y miembro del equipo alemán que intenta conquistar el Nanga Parbat, es capturado por las fuerzas británicas en la India al estallar la Segunda Guerra Mundial. Tras pasar un tiempo en un campo de prisioneros, logra escapar junto a su compañero Peter Aufschnaiter. Ambos emprenden una travesía extrema por el Himalaya que los conduce al Tíbet, una región cerrada al mundo exterior y profundamente regida por tradiciones religiosas y culturales milenarias.

Una vez en Lhasa, la capital tibetana, el protagonista interpretado por Brad Pitt, inicia una nueva etapa de su vida. Lo que en un principio es una lucha por sobrevivir y regresar a Europa se transforma gradualmente en un proceso de integración y aprendizaje. Allí establece una relación cercana con el joven Dalái Lama, entonces aún un niño, quien se muestra curioso por la ciencia, la geografía y el mundo exterior. A través de este vínculo, no solo se convierte en tutor y amigo, sino también en testigo privilegiado de una cultura basada en la compasión, la disciplina espiritual y el desapego material.

El contexto histórico en el que se filmó la película cobra un peso creciente hacia el final, con la invasión china al Tíbet a comienzos de la década de 1950. Este acontecimiento irrumpe de manera abrupta en la aparente serenidad del relato y subraya el tono melancólico de la historia. La pérdida de la independencia y el exilio del Dalái Lama funcionan como un cierre doloroso, tanto para el pueblo retratado como para el propio Harrer, quien debe abandonar el país que terminó transformándolo.

¿Cuáles fueron las dos ciudades argentinas elegidas para filmar Siete años en el Tíbet?

Siete años en el Tíbet se filmó en Argentina, principalmente en Mendoza (Uspallata) para recrear el Himalaya por sus paisajes montañosos, y en La Plata, donde se utilizó la estación de tren para representar una ciudad austriaca, generando gran revuelo local y la presencia de Brad Pitt en el país durante 1996.

“Estuve en la falda de los Andes... Era tan hermoso solo ver cómo el sol cambiaba; el paisaje cambiaba a lo largo del día. Era un lugar mágico”, recordó el actor de Hollywood años más tarde.

Los escenarios naturales andinos y la hospitalidad argentina fueron clave, con la construcción de set de aldeas tibetanas y monasterios en Uspallata para engañar a la cámara y hacer creer que se estaba en Asia.

Ficha técnica de Siete años en el Tíbet