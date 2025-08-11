El popular cantante de chamamé Ariel Báez confirmó su candidatura para viceintendente de Corrientes.

El actual diputado provincial de Corrientes y referente del folklore, Ariel Báez, confirmó su candidatura como viceintendente de la ciudad capital, tras una propuesta directa del gobernador Gustavo Valdés. De esta manera, el integrante de “Los Alonsitos” acompañará a Claudio Polich en una fórmula se gestó en los últimos días, pero confesó: "Tenía pensado otro futuro para mí".

Ariel Báez es legislador provincial desde 2017 y se convirtió en referente del espacio político “CICO”. Ante medios correntinos detalló cómo se dio el proceso que lo llevó a convertirse en candidato a viceintendente de la ciudad de Corrientes por el espacio político “Vamos Corrientes”. "Se venía hablando, pero en los últimos días se tornó más vertiginoso que pueda acompañar a Polich en la fórmula", explicó.

“Algunas menciones decían que estábamos entre los que podíamos tener esa posibilidad", recordó Báez y confirmó que aceptó la propuesta tras una charla clave con el mandatario Valdés: "Fue un desafío grande cuando el gobernador me propone. Fue un momento que tuve que pensar, hablarlo con la familia, con Los Alonsitos”.

En ese sentido, Báez señaló: “A partir de ahí empezamos con la vorágine de diagramar la candidatura". Además, el integrante del grupo chamamecero desde hace más de 40 años también destacó la importancia que tiene esta candidatura para su espacio político: "Para mí en lo personal será un crecimiento importante, pero también para el espacio político que represento, que es CICO".

En tanto, remarcó que este nuevo rol le permitirá tener más herramientas de acción ante los reclamos de los vecinos: "Ahora tengo un poder de resolución más dinámico, más rápido que el que tenía antes. Si bien por basurales me llamaban —que después se terminaron transformando en puntos verdes— y se generaban soluciones a partir de un reclamo, si el 31 ganamos y el 10 asumimos, tendré un poco más de injerencia para hacer la gestión con más celeridad".

Ariel Báez, sobre su candidatura: “Me subí a este barco y va a ser un desafío”

Luego, en una entrevista con el programa radial "Antes que se Imprima", el diputado reveló por qué aceptó este nuevo desafió en su carrera fuera del chamamé: "Tenía pensado otro futuro para mí. Cuando empieza a correr mi nombre y tuvimos las primeras reuniones con Claudio (por Polich) supo convencerme en asumir este desafió gracias a su experiencia, espalda y gestión”.

“Me subí a este barco de la viceintendencia y va a ser un desafío, como así también compromiso muy grande que estoy dispuesto llevarlo adelante", aseguró Báez y también brindó su opinión sobre el armado de la alianza Vamos Corrientes y consideró: "Hay base de la experiencia y liderazgo de (Gustavo) Valdés, un recambio generación y de caras que es fundamental. CICO, dentro de ese contexto de recambio generacional tiene un valor muy importante".