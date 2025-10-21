El Chaqueño Palavecino con su sobrino Jorge y un invitado especial en el Festival La Yapa.

“La Yapa, lugar de grandes encuentros” es el famoso festival íntimo que Jorge Rojas organiza en el patio de su casa en la localidad cordobesa de Anisacate y que ya se convirtió en una cita imperdible para los amantes de la música popular. En la última edición tuvo como invitado de lujo al histórico Chaqueño Palavecino y además de cantar juntos, subieron a otro popular artista de esa provincia al escenario para sellar un momento único.

Durante la noche del evento, el Chaqueño Palavecino se subió al escenario para acompañar a su sobrino Jorge en una interpretación especial y la sorpresa llegó cuando una figura del cuarteto se sumó espontáneamente al show, formando un trío de voces que hizo vibrar a todos los presentes. Se trata de Javier “La Pepa” Brizuela, quien atraviesa una nueva y entusiasta etapa de su carrera solista, luego de su salida de La Barra.

Mientras espera su gran regreso a los escenarios el próximo 6 de diciembre en Plaza de la Música, el cantante protagonizó un momento inesperado y emotivo junto a dos grandes figuras del folklore argentino. Juntos los tres interpretaron La ley y la trampa, un clásico del cantante salteño, en una versión única que fusionó el folklore con el cuarteto y fue ovacionada por el público.

El momento fue registrado por cientos de celulares y rápidamente se viralizó en las redes sociales, destacando la energía y el carisma del cordobés, que continúa mostrando su versatilidad y cercanía con distintos géneros populares.

La emoción de Jorge Rojas y la felicitación del Chaqueño Palavecino

Por su parte, Jorge Rojas se expresó luego de una noche especial y escribió: “Todavía sigue latiendo aquí la noche que vivimos en La Yapa Grandes Encuentros fue muy especial, emocionante, muy fuerte!!!”. “Me gustaría saber de ese lado como lo vivieron!? Los leo!”, escribió el ex integrante de Los Nocheros en sus redes sociales y le llovieron reacciones de cariño.

Jorge Rojas organiza el Festival La Yapa y suma invitados de lujo en cada edición.

“Fue maravillo e inolvidables lo vivido!!! Lo disfruto mucho y desearía volver a verte otra vez. La Yapa muy bello lugar”; “La verdad que no conocía el lugar, tu lugar y me quedé fascinada!!! Superó ampliamente mis expectativas!!”; “Todavía siguen latiendo nuestros corazones por haber vivido tremenda noche! Gracias! Bendiciones!”; “Desde Rosario viajamos, estamos gratamente sorprendidos por todo lo que vivimos, desde que llegamos hasta que nos fuimos a las 3:30”, fueron algunos de los mensajes de sus fans.

A su turno, el popular Chaqueño Palavecino también difundió un video del show que realizaron con su sobrino Jorge Rojas y comentó en su perfil de Instagram: “Que lindos momentos que nos dejó La Yapa”. En otro posteo, el salteño destacó: “Tremenda noche. Gracias Jorge Rojas por abrir las puertas de tu casa y del corazón. Compartimos música, anécdotas y la esencia de lo que somos”. “Grande Javier La Pepa Brizuela por sumarte”, cerró.