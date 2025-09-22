Emoción en el folklore por el mensaje especial del Chaqueño Palavecino a Jorge Rojas: “Atrevido”

El cantante Jorge Rojas recibió un mensaje muy especial de parte del histórico Chaqueño Palavecino.

Jorge Rojas se convirtió en un referente del folklore gracias a su extensa trayectoria y el Chaqueño Palavecino hizo emocionar a todos con el mensaje especial que le dedicó en un programa de televisión. Además de destacar el talento del exintegrante de Los Nocheros, el histórico cantor enumeró muchos elogios sobre el trabajo profesional de quien fuera productor de uno de sus trabajos.

“Tuve la suerte, el privilegio de verlo crecer y verlo desde muy chico. Él armaba su guitarra de palo con tanzas, ya queriendo ser el cantor”, recordó el icónico Chaqueño Palavecino, sobre su sobrino, y agregó: “Bueno, después fuimos con su padre a comprar la guitarra que realmente le dio fuerza para cantar en medio de sus montes o aprender todo lo que sigue haciendo, ¿no?”.

“Amigos queridos de la Peña de Morfi, bueno, gracias por darme esta oportunidad de mandar este mensaje, este saludo a este querido cantor poeta, productor, bailarín, si se quiere. Una de las mejores voces de nuestro pago, de nuestra Argentina, el querido Jorge Rojas”, expresó el Chaqueño Palavecino, en un audio difundido en el programa de Telefe.

Luego, el artista que cumplió cuatro décadas dentro del ambiente musical, agregó: “Realmente felicitaciones por tus 20 años de música, de canto, de honrar la vida, del respeto hacia la gente, de hacernos quedar bien”. “Te felicito por todo y todavía hay mucho hilo en el carretel, mucho por seguir haciendo por la música, como vos los haces. Realmente has hecho tanto en esta corta edad”, consideró el cantor salteño.

La confesión del Chaqueño Palavecino sobre Jorge Rojas

Sin embargo, no se quedó ahí y remarcó sobre Jorge Rojas: “Sobrepasaste los límites en la música, en la poesía, en producir, en hacer grande todo lo tuyo y hacer mucho para los demás”. “Chico, atrevido para todas estas cosas, pero porque te sentías seguro. Yo soy el Chaqueño Palavecino. Querido Jorge, te mando este gran abrazo a vos y gracias a La Peña por darme la posibilidad de mandarte este saludo que capaz que presente y no te lo diría, ¿no?”, confesó.

“Cuide esa voz ancha, grande, linda, limpia, hermosa. Abrazo grande que Querido, suerte, felicitaciones”, cerró el Chaqueño Palavecino. Tras escucharlo, Rojas agradeció: “Un referente muy querido. En realidad él tiene un corazón enorme. Todo lo que dice es precioso. Muchas gracias, Oscar”. “Porque allá en el Chaco el principal referente fue él. Nosotros eramos unos gurises, pero gurises, cuando el Chaqueño salió cantando la música del lugar”, rememoró entre lágrimas.