Verstappen tiene contrato en Red Bull hasta 2028.

Red Bull se encuentra en un período de cambios tras la salida de Christian Horner y el arribo de Laurent Mekies, que logró retener a Max Verstappen para la siguiente temporada de la Fórmula 1 a pesar de los rumores sobre su posible partida a Mercedes. En este contexto, el segundo asiento podría ser una de las claves para 2026, de manera tal de que el neerlandés cuente con un apoyo como el que tuvo con Sergio Pérez en el pasado.

Liam Lawson no pudo rendir con el RB21 y fue reemplazado apenas después de dos fechas por Yuki Tsunoda, cuyo rendimiento tampoco dio frutos, lo que pone en duda su continuidad en la escudería austriaca. Si bien hay opciones en el interior de la estructura de Red Bull, como Isack Hadjar o Arvid Lindblad, no se descarta la posibilidad de buscar un piloto más experimentado en la alta competencia para acompañar a Verstappen.

Es ahí donde aparece el nombre de Álex Palou, el español que viene de ganar su cuarto campeonato en la IndyCar con Chip Ganassi Racing y que ha sonado en varias oportunidades para sumarse a la máxima categoría. De acuerdo con IndyStar, el catalán se encuentra en la mira del equipo de Milton Keynes, en especial por el dominio que ha mostrado en el certamen estadounidense.

Ahora bien, desde Red Bull no dieron señales de interés por el piloto, mientras que el círculo de Palou negó rotundamente que haya habido conversaciones con los austriacos, según la información rescatada por Soy Motor. De ahí que haya surgido de que el interés, en caso de existir, no llegó al español, que en numerosas oportunidades remarcó que se encuentra a gusto en la IndyCar y no siente la necesidad de dar el salto a la F1.

Cabe mencionar que Palou tuvo actividad en la máxima categoría en 2022, cuando participó de las prácticas libres del GP de los Estados Unidos de la mano de McLaren, que por entonces todavía contaba con Daniel Ricciardo en el equipo. Sin embargo, el equipo británico optó por fichar a Oscar Piastri para 2023, ya que el español había decidido quedarse en Chip Ganassi, algo que produjo un quiebre definitivo en su relación con McLaren.

Palou ganó las ediciones de 2021, 2023, 2024 y 2025.

La búsqueda de Red Bull para 2026

En la previa al GP de Países Bajos, Helmut Marko, asesor de Red Bull, remarcó la importancia de volver a la cima de la Fórmula 1 en la siguiente temporada para asegurar a Max Verstappen. “Contamos con volver a estar arriba con Max la próxima temporada, así no escucharemos más sobre sus cláusulas de liberación”, remarcó el austriaco, que se mostró conforme con el avance en el desarrollo del próximo monoplaza.