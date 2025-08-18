Conmoción en la Fórmula 1 por la internación de Daniel Ricciardo tras un accidente en Australia

Ricciardo perdió su asiento en la F1 en 2024.

Daniel Ricciardo ha sido uno de los protagonistas de la Fórmula 1 por varios años, especialmente durante su etapa en Red Bull cuando ocupó el segundo asiento como compañero de Sebastian Vettel. En su paso por la máxima categoría, el oceánico ganó ocho Grandes Premios, obtuvo tres poles y celebró un total de 32 podios, aunque su carrera comenzó a decaer luego de su partida a Renault en 2019.

En 2023, fue reemplazado en McLaren por Oscar Piastri, pero volvió a la máxima categoría cuando Racing Bulls decidió quitar a Nyck de Vries, aunque una lesión de muñeca lo hizo perderse cinco fechas. Aun así, el piloto australiano corrió para el equipo de Faenza en la temporada pasada y se retiró tras el GP de Singapur, puesto que el asiento fue cedido a Liam Lawson para las últimas seis citas del calendario.

Lejos de la F1, el oceánico atraviesa una vida tranquila con nuevos proyectos y no tiene planes de volver al automovilismo, pero este fin de semana fue noticia por un inesperado accidente que tuvo en su tierra natal. El sábado, Planet F1 dio a conocer que Ricciardo había chocado con su motocicleta en Daintree, una localidad situada en el norte de Queensland y fue trasladado al hospital Mossman para su atención.

En el centro de salud, “Honey Badger” se enteró de que sufrió una fractura de clavícula y, aunque se encuentra en buen estado y no corre riesgos, debió quedar internado para estar bajo observación. Según el medio indicado, se espera una pronta recuperación de Ricciardo, quien había tenido una semana movida en Australia, con su participación en una conferencia de prensa en Gold Coast, donde había contado cómo disfruta de su tiempo ahora que no tiene encima la agenda de la máxima categoría.

Ricciardo, descartado para volver a la F1

Durante su diálogo en Gold Coast, Daniel Ricciardo se mostró muy contento con su vida actual, sin muestras de extrañar la Fórmula 1 luego de tantos años entre los pilotos más reconocidos del certamen. Ahora bien, hasta hace unos meses, el australiano había sonado para subirse a uno de los coches de Cadillac, la escudería que debutará en la máxima categoría en la siguiente temporada, pero ahora eso tampoco es una posibilidad.

El australiano no volverá a correr en F1.

El mes pasado, Graeme Lowdon, director del equipo estadounidense, negó rotundamente cualquier chance de fichar al oceánico. “Públicamente, ha dicho que ya no le interesa la Fórmula 1. Si necesitas convencer a alguien, es la persona equivocada. Nunca hay que convencer a un piloto para que se suba al coche”, afirmó en una entrevista con el podcast High Performance de la F1.