Calma y senderismo: el presente de Daniel Ricciardo tras perder su lugar en la Fórmula 1

Ricciardo perdió su asiento en la F1 en 2024.

La temporada pasada fue un calvario para varios pilotos, que se encontraron de repente en una situación alarmante ante la posibilidad de perder su asiento en la Fórmula 1. Si bien hubo algunos que pudieron reubicarse, como Carlos Sainz en Williams y Franco Colapinto en Alpine, hubo otros que no corrieron con la misma suerte, especialmente aquellos más veteranos que estaban anclados a Red Bull.

Tal es así que Sergio Pérez perdió su lugar al lado de Max Verstappen a pesar de tener contrato por otros dos años, mientras que Daniel Ricciardo dejó de contar con el apoyo de la marca y no fue renovado en Racing Bulls. Incluso, el caso del piloto australiano fue más complejo, ya que lo despidieron antes del cierre del campeonato para poner a prueba a Liam Lawson, quien disputó las últimas seis fechas como compañero de Yuki Tsunoda.

Si bien se habló de la posibilidad de que el oceánico regrese a la máxima categoría como piloto de Cadillac, la escudería que se unirá al certamen a partir de 2026, lo cierto es que Ricciardo parece haber dado vuelta la página. Al menos, así se mostró en la reciente conferencia Ray White Connect, realizada en Queensland, Australia, donde el expiloto de Red Bull se mostró relajado desde aquella última carrera en Singapur.

Lejos de las pistas, “Honey Badger” ha dedicado su tiempo a nuevos proyectos que le han dado un nuevo significado a su vida, como su línea de ropa Enchanté y sus vinos DR3 Wines. Pero claro que la pregunta sobre la F1 no iba a faltar en la conferencia, donde relató que ahora se encuentra libre para disfrutar de actividades que antes no podía debido a los estrictos contratos que tienen los equipos para evitar incidentes inesperados fuera de la competencia.

“No me he afeitado, la barba es mi refugio ahora. Tras años de vivir a toda velocidad, he encontrado momentos de calma. He hecho senderismo, incluso estuve en Alaska y, por suerte, no tuve un encuentro con osos grizzli”, relató Ricciardo. Por fuera de todo eso, uno de los aspectos que más destacó el australiano es que ahora disfruta más de los momentos con sus seres queridos: “He aprendido a disfrutar más de los pequeños detalles y a valorar a mi familia y amigos. También estoy trabajando en ser menos egoísta y escuchar más a los demás”.

El australiano no tiene planes de volver a la F1.

Los números de Ricciardo en la F1

En la era posterior a Sebastian Vettel, Red Bull encontró en Daniel a un piloto carismático y de buenos resultados, puesto que el australiano cosechó siete victorias y 29 podios en la escudería austriaca. La llegada de Max Verstappen a Milton Keynes empujó al oceánico a buscar su futuro en otros equipos, como Renault, con dos podios en 2020, y McLaren, con la victoria en el GP de Italia 2021.