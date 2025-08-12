Colapinto suma ocho carreras con Alpine.

Durante la temporada pasada, Franco Colapinto tuvo su primera aparición en la Fórmula 1 en la FP1 del GP de Gran Bretaña, pero su debut competitivo se dio meses después con el GP de Italia, cuando Williams se decidió a quitar de la ecuación a Logan Sargeant. A partir de ese momento, el pilarense disputó las nueve fechas restantes del calendario sobre el FW46 y a inicios de este año fue cedido a Alpine, donde le tocó esperar para volver a las pistas.

Fueron seis las fechas que Jack Doohan se mantuvo como el segundo piloto de la escudería francesa, pero el piloto argentino finalmente ocupó el asiento del A525 a partir del GP de Ímola. En total, contando lo sucedido en ambos equipos, Colapinto estuvo presente en 17 Grandes Premios de la F1, aunque no pudo largar en Silverstone por una falla en el monoplaza ni tampoco llegó a completar tres de las carreras con Williams.

A pesar de ello, Franco acumula un total de 853 vueltas en la máxima categoría, algo que ha sido reconocido en las redes sociales de la F1, donde se reveló que el pilarense ingresó al Top-5 de los pilotos argentinos con más vueltas en el certamen. Y es que con sus participaciones con Alpine, Colapinto superó la marca de Roberto Mieres, que quedó sexto en la historia con 790 vueltas.

El ranking es liderado por uno de los ídolos del piloto de Alpine, Carlos Reutemann, que llegó a completar 6986 giros en sus 146 participaciones en la Fórmula 1, mientras que segundo se encuentra el histórico Juan Manuel Fangio con 3022 vueltas. El podio lo completan las 1296 vueltas de José Froilán González, quien compartió pista con Fangio y obtuvo dos victorias con Ferrari en la década del 1950.

Un poco más alejado quedó Gastón Mazzacane con sus 1057 vueltas, conseguidas en las 17 fechas del 2000 y las cuatro que llegó a competir en 2001 antes de que la escudería Prost Acer abandone la categoría. Ahora, con la confirmación de que Colapinto completará la temporada con Alpine, es posible que escale al menos un lugar en la historia de Argentina en la Fórmula 1 y se convierta en el cuarto con mayor cantidad de vueltas.

Colapinto, el quinto argentino con más vueltas en F1.

Sin cambios en Alpine para la segunda mitad

Cuando Franco Colapinto tomó el asiento de Jack Doohan en Alpine, una de las condiciones era que logre mantenerse cerca de Pierre Gasly y sumar puntos, tarea que le ha quedado pendiente al argentino. Debido a esto, los rumores sobre un cambio de pilotos para la segunda mitad del año habían tomado fuerza en los últimos meses, pero Planet F1 dio a conocer que en la escudería francesa no tienen planes de cambiar a la dupla por lo que queda de la temporada, aunque sí es seguro que el pilarense se jugará su asiento para 2026 con lo que haga en las siguientes fechas.