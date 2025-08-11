Sainz ocupó el asiento de Colapinto en esta temporada.

La temporada ni siquiera había comenzado en 2024 cuando Ferrari revolucionó a toda la Fórmula 1 al anunciar el fichaje de Lewis Hamilton para 2025 a inicios de febrero, algo que no solo tomó por sorpresa a todo Mercedes, sino que también afectó seriamente a Carlos Sainz. El madrileño venía de tener una buena temporada en 2023 con una victoria en el GP de Singapur, siendo el único que pudo ganarle una carrera a los Red Bull, por lo que irse del equipo no estaba en sus planes.

De hecho, el piloto español esperaba la renovación de su contrato, tal como había sucedido con Charles Leclerc en los días previos al anuncio, pero en su lugar se quedó sin asiento para la siguiente temporada. Ahora, a más de un año de aquel suceso, Sainz brindó una entrevista al podcast de la F1 High Performance, en la que habló de cómo lo afectó personalmente la noticia y de su posterior arribo a Williams.

“Nunca sospeché nada. Siempre me decían que solo faltaban detalles y que sería un contrato fácil de cerrar. Fue un shock. Pasé de pensar que seguiría en Ferrari a estar fuera. Me costó una semana asimilarlo”, se abrió el madrileño. Lo que seguía era hacer un buen papel en su última temporada con la escudería italiana para llamar la atención de los rivales y asegurarse un asiento de cara al 2025, algo que hizo rápidamente con su victoria en el GP de Australia por la tercera fecha del campeonato.

Si bien sonó para sumarse a Mercedes y Red Bull, lo cierto es que el madrileño no tenía demasiadas opciones con la cantidad de contratos cerrados en la máxima categoría, hasta que llegó el llamado de James Vowles. Por ese entonces, el británico sabía que Williams no iba a continuar con Logan Sargeant en el equipo, aunque todavía no había hecho su aparición Franco Colapinto, que recién debutó en el GP de Italia.

Aunque Sainz sabía que Williams no se encontraba en un buen momento, reconoció que le gustó la sinceridad de Vowles, que le advirtió que no iba a haber resultados inmediatos. Sin dudas, el contraste con lo sucedido en Maranello impactó en el español, que reconoció: “Agradecí mucho esa sinceridad. Venía de un equipo donde me decían una cosa y luego hacían otra”.

Fue así como comenzaron las negociaciones, que, aunque tuvieron sus idas y venidas, terminaron con la firma de Sainz como nuevo piloto de Williams para 2025. Unas semanas más tarde, el equipo de Grove le cedió el asiento de Sargeant a Colapinto, que disputó las últimas nueve fechas de la temporada sobre el FW46 a sabiendas de que no iba a tener futuro en el equipo inglés.

El español todavía no ha logrado rendir bien en Williams.

Los resultados de Sainz en Williams

Tal como le advirtió Vowles, Carlos Sainz no atraviesa una buena temporada en Williams, donde sufrió dos retiros, quedó cinco veces fuera de los puntos y no pudo lanzar en el GP de Austria. Desde el inicio del campeonato, el mejor resultado que ha sacado el español fue un octavo lugar, que se dio en Arabia Saudita e Ímola, aunque quedó sexto en la sprint de Bélgica. Con tales resultados, el expiloto de Ferrari marcha decimosexto en la tabla con 16 puntos, lejos de los 54 de Alex Albon, que está octavo en el campeonato.