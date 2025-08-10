Toto Wolff vaticinó un intenso duelo entre Mercedes y Ferrari en la próxima temporada de la F1: “Maravilloso”

Wolff es el director con mayor antigüedad en la F1.

Desde la derrota en el GP de Abu Dhabi 2021 a manos de Max Verstappen, Mercedes no ha vuelto a ser candidato a ganar el campeonato en la Fórmula 1, donde Red Bull dominó la escena con el neerlandés hasta el año pasado. Tal es así que la pérdida de rendimiento de las “Flechas Plateadas” con el regreso del efecto suelo hizo que Lewis Hamilton decida vestirse de rojo para esta temporada, en la que debutó oficialmente como piloto de Ferrari.

En este punto, también hay que decir que tampoco las cosas marchan bien en el equipo de Maranello, donde la única alegría ha sido la victoria del siete veces campeón del mundo en la sprint de Shanghái, un logro menor comparado al triunfo de George Russell con Mercedes en el GP de Canadá. Ahora bien, aunque la máxima categoría actualmente es dominada por McLaren, que parece destinada a poner uno de sus pilotos en lo más alto este año, el 2026 es un misterio debido al cambio del reglamento técnico.

Y es que todos los equipos volverán a cero a partir de la siguiente temporada, ya que no solo cambiarán los motores, que ya no contarán con el componente MGU-H, sino también los coches, que contarán con nuevas tecnologías. En este contexto, Toto Wolff brindó una entrevista a La Gazzetta dello Sport, en la que reconoció que habrá una nueva batalla entre los fabricantes por el dominio en la nueva era de la F1.

“Espero que Ferrari sea muy competitivo, y Honda ha demostrado su fortaleza; espero mucho de ellos con Aston Martin”, advirtió el empresario austriaco, que también fue consultado por quién podría ser su mayor rival en 2026. “La respuesta es simple: Ferrari”, respondió Wolff, que vaticinó un intenso duelo con la escudería italiana, que actualmente tiene a Hamilton en su dupla junto a Charles Leclerc.

“Ver a Ferrari contra Mercedes sería maravilloso. Un clásico. Y luego Lewis y Charles contra Kimi y George, un desafío increíble. Un piloto italiano contra un coche italiano: ¿te lo imaginas? No tengo ninguna duda de que este duelo ocurrirá”, afirmó el director de Mercedes. Claro que Toto no sabe a ciencia cierta si este duelo se dará en la siguiente temporada, pero aseguró que tarde o temprano es una rivalidad que tendrá que darse en la próxima era de la F1.

Ferrari está encima de Mercedes en esta temporada.

Mercedes definió su dupla para 2026

A pesar de que las renovaciones de George Russell y Andrea Kimi Antonelli todavía no se han firmado, Toto Wolff reconoció hace unas semanas que no tiene intenciones de cambiar a su dupla para la siguiente temporada. Ambos pilotos terminan su contrato en diciembre y habían estado bajo la lupa por el posible arribo de Max Verstappen, pero el neerlandés confirmó su permanencia en Red Bull, lo que tiró por la borda cualquier chance de cambiar a la dupla actual en la sede de Brackley.