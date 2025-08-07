Bortoleto es representado por la agencia de Alonso.

Para esta temporada, la Fórmula 1 cuenta con una amplio número de nuevos pilotos, entre los que incluso se podrían considerar a Franco Colapinto y Liam Lawson, quienes tuvieron algo de acción en la temporada pasada. Ahora, en lo respectivo a los verdaderos rookies, el mejor posicionado en la tabla es Andrea Kimi Antonelli, cuyo rendimiento ha bajado en las pistas europeas, situación inversa a la vista con Gabriel Bortoleto, al menos en las últimas fechas.

El piloto brasileño debutó este año en la F1 con Sauber, equipo que hasta hace poco se encontraba en los últimos puestos de la tabla de constructores, pero que recuperó terreno con el podio de Nico Hülkenberg en el GP de Gran Bretaña. Justamente en Silverstone, Bortoleto tuvo que retirarse por un accidente, pero eso no le restó mérito a los puntos que consiguió en las otras tres fechas más próximas.

De hecho, el paulista viene de sumar en Austria, Bélgica y Hungría, donde obtuvo su mejor resultado con un sexto lugar, algo que hizo que se gane los elogios de Fernando Alonso, que se ha convertido en su padrino en el automovilismo. En una reciente entrevista con Fox Sports, el bicampeón del mundo declaró que Bortoleto es el mejor entre los jóvenes, pero también señaló la falta de visibildiad que le dan los medios.

“Es el mejor piloto de su generación. Si fuese inglés o algo así y terminara sexto con un Sauber, estaría en todas las portadas mañana. Lo que hace es excepcional. Ojalá la gente lo vea”, lanzó el español con una crítica hacia la prensa europea. Y es que es sabido que en la F1, los europeos, y especialmente los británicos, son favorecidos por los medios de comunicación frente a pilotos de otros orígenes, que quedan relegados detrás de escena.

Incluso dentro de la FIA se dan estas diferencias, algo que advirtió Max Verstappen por la sanción que recibió Oscar Piastri en Silverstone, sobre todo con el antecedente de una maniobra similar hecha por George Russell en Montreal. “El problema es que me ha pasado ya varias veces este tipo de situación. Me parece extraño que de repente ahora Oscar sea el primero en recibir 10 segundos por ello”, había declarado el neerlandés en diálogo con Viaplay, demostrando el favoritismo existente hacia los británicos.

Bortoleto se ganó un lugar en Sauber

Los números de Bortoleto en la F1

Tras consagrarse campeón en la F2, Gabriel Bortoleto fue escogido para sumarse a la nueva dupla de Sauber para esta temporada y, aunque se tardó, sus esfuerzos finalmente están dando frutos. Actualmente, el brasileño se encuentra en el decimoséptimo lugar con 14 puntos, conseguidos a partir del octavo puesto en Spielberg, el noveno en Spa y el sexto en Budapest.