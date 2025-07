Antonelli ocupa el lugar que dejó Hamilton el Mercedes.

A pesar del notable inicio de temporada que tuvo en su año debut en la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli comenzó a perder rendimiento con el paso de las fechas, con un total de seis carreras sin puntuar entre las últimas siete fechas. De hecho, la única alegría desde el comienzo de la gira europea para la promesa de Mercedes ha sido el podio en el GP de Canadá, donde la victoria se la quedó George Russell.

Este fin de semana no fue la excepción para el piloto italiano, que no logró puntuar en la sprint y terminó decimosexto en el GP de Bélgica, lo que no hizo otra cosa que extender la crisis que atraviesa en la máxima categoría. Sin embargo, Antonelli fue sorprendido en el Circuito de Spa-Francorchamps por Lewis Hamilton, quien pasó de visita por el hospitality de la escudería alemana y no dudó en mostrarle su apoyo a Kimi.

Así lo reveló el piloto de 18 años, que fue eliminado el sábado en la Q1 de la clasificación al igual que el británico, que se acercó a darle buenas vibras de cara a lo que viene. “Vino a saludar al equipo y tuvimos un par de palabras. Me dijo que mantuviera la cabeza alta y que es normal tener malos fines de semana. Y que siguiera creyendo. Fue muy agradable”, afirmó Antonelli en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Por su parte, el siete veces campeón del mundo resaltó lo fuerte que es ver a un rookie corriendo en uno de los equipos fuertes de la F1 en su primer año, como sucede actualmente con el italiano. “Lo está haciendo fantástico. Pero lanzarse a lo más profundo a los 18 años, ni siquiera tenía el carnet de conducir cuando empezó a correr. Creo que es mucho para alguien. Está haciendo un gran trabajo y tiene un gran grupo de gente a su alrededor”, reconoció Hamilton.

A su vez, el británico, que ahora viste el rojo característico de Ferrari, advirtió que Antonelli tiene que seguir con su desarrollo de manera tranquila y aprovechar que tiene a uno de los mejores ingenieros de Mercedes para ayudarlo en todo momento. “Creo que hay que tomárselo con calma, y creo que él lo está haciendo. Y tiene a Bono a su lado. No tiene a nadie mejor”, cerró.

Peter Bonnington, mejor conocido como "Bono", con Antonelli.

La temporada de Antonelli en Mercedes

Tras ocupar el asiento que dejó la partida de Lewis Hamilton a Ferrari, Andrea Kimi Antonelli se mostró como un buen sucesor, con puntos en cinco de las seis primeras carreras, incluso en las dos sprint. A eso le siguió la sequía en Europa, el podio en Montreal y nuevamente tres fechas en cero por el Viejo Continente. Aun así, el italiano está séptimo en la tabla con 63 puntos, delante de Alex Albon, octavo con 54, y lejos de Lewis Hamilton, quinto con 109.