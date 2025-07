Verstappen tiene contrato en Red Bull hasta 2028.

Desde la derrota en el GP de Gran Bretaña, Red Bull está envuelto en una tormenta que todavía no dio muestras de terminar. Para comenzar, apenas dos días después de la cita en Silverstone, Christian Horner fue desvinculado después de más de veinte años al mando del equipo y fue reemplazado por Laurent Mekies con efecto inmediato en la búsqueda de darle la vuelta al problema de rendimiento que tienen actualmente en la Fórmula 1.

Por si no fuera suficiente, a los pocos días se dio a conocer que Max Verstappen había vacacionado en Cerdeña, mismo lugar que escogió Toto Wolff, lo que despertó toda una serie de rumores sobre una posible reunión. Y es que es sabido que Mercedes estuvo detrás del piloto neerlandés desde que se anunció la partida de Lewis Hamilton a Ferrari, pero esta temporada, las declaraciones de Wolff mostraban un interés más evidente.

La delicada situación en Red Bull no hacía otra cosa que alimentar los rumores sobre un posible cambio de equipo, sobre todo porque el tetracampeón del mundo tiene una cláusula que le permitiría irse ante la falta de resultados. Ahora bien, en las últimas horas, el medio austriaco ORF dio a conocer que la cláusula de rescisión del contrato solamente tenía validez hasta Silverstone en caso de que Verstappen se encuentre fuera de los tres mejores del año.

Con esta actualización, queda evidente que Max no podrá librarse de su acuerdo con Red Bull, donde tiene contrato hasta 2028, debido a que se encuentra tercero en el campeonato de pilotos. De ahí que ORF haya confirmado que el equipo de Milton Keynes no perderá a su estrella para 2026, lo que se condice con las recientes declaraciones de Wolff, quien en una entrevista con el mismo medio destacó que no planea hacer cambios en su dupla.

“No se trata solo de que el equipo tome una decisión. Los pilotos también deben saber a qué atenerse. Siempre hemos intentado cumplir esta norma. Y esta vez también lo haremos. La dirección que queremos tomar es seguir con George y Kimi. Esa es la prioridad. Todos están al tanto de la situación”, afirmó el director de Mercedes. Por lo tanto, la asociación entre Verstappen y la escudería alemana tendrá que esperar al menos hasta 2027, siempre y cuando se cumplan las condiciones para que pueda activar su cláusula.

Russell tendría avanzadas las negociones de su renovación.

El campeón esperará por la nueva información

Independientemente de lo que suceda esta temporada, lo cierto es que se esperan cambios para la Fórmula 1 en 2026 con el nuevo reglamento técnico y los nuevos monoplazas, que pondrán a todas las escuderías en cero una vez más. De ahí que Max Verstappen prefiera también esperar a ver qué sucede con los coches de la siguiente generación, de manera de tener información antes de tomar la decisión sobre su próximo paso en la máxima categoría.