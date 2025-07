Verstappen suma cuatro campeonatos al hilo con Red Bull.

El GP de Gran Bretaña dejó varias heridas en Red Bull, que no solo padeció la salida de Christian Horner de la Fórmula 1, sino el acercamiento entre Max Verstappen y Toto Wolff con un posible encuentro en Cerdeña para trabajar juntos en la siguiente temporada. Si bien el equipo de Milton Keynes hizo cambios en su estructura con el fin de mejorar el rendimiento del RB21, lo cierto es que McLaren ha mostrado un nivel muy superior en la temporada.

Tal es así que el piloto neerlandés se encuentra tercero en la tabla detrás de los dos pilotos del equipo papaya y, aunque tiene chances matemáticas de alcanzarlos, hacerlo resultaría una verdadera hazaña. Este factor, en combinación con la pérdida de rendimiento que tuvo Red Bull desde la segunda mitad del 2024, hizo que Verstappen comience a pensar en un futuro fuera de la escudería austriaca, según revelaron diversos medios e incluso su cuñado, Nelson Piquet Jr.

A pesar de todo esto, Helmut Marko mantiene la calma y confía en que el tetracampeón del mundo no abandonará Red Bull, en especial porque tienen un contrato firmado hasta finales del 2028. Durante una reciente entrevista con OE24, el asesor del equipo de las bebidas energéticas no negó que haya existido un encuentro con Wolff, pero recordó que todavía hay un acuerdo de por medio que no considera que Max vaya a romper.

“Max puede reunirse con quien quiera. Tenemos un contrato en vigor y suponemos que Max seguirá con nosotros”, afirmó el austriaco. Claro que es sabido que existe una cláusula de rescisión en caso de que el rendimiento del monoplaza no mejore, lo que habilitaría a Verstappen a irse a otra escudería, aunque Mercedes debería abonar 100 millones de euros, algo que Marko confía que no sea necesario, puesto que espera que el coche mejore con las actualizaciones.

“Todavía hay 332 puntos en juego, es un paquete decente. Esperamos que las actualizaciones que traeremos en Spa y Budapest surtan efecto”, agregó en la previa al Gran Premio de Bélgica, que tendrá la sprint como condimento especial. “Se cancelan dos sesiones de entrenamientos. No podemos permitirnos una sesión de libres del viernes desastrosa y luego poner el coche en la ventana correcta de neumáticos. Todo tiene que encajar de inmediato”, cerró Marko.

Honda le envió un duro mensaje a Red Bull

Tras la desvinculación con Renault, Red Bull inició una asociación con Honda para la creación de las unidades de potencia, la cual finalizará este año, ya que los nipones pasarán a hacer equipo con Aston Martin. De esta manera, los austriacos serán motorizados por Ford a partir de 2026, un desafío que no podría salir del todo bien, algo que incluso dentro de Milton Keynes es temido.

Honda ha sido el principal socio de Red Bull desde 2019.

De hecho, la posibilidad de que el motor de Ford no funcione como se espera abre espacio a un posible regreso de la asociación con Honda, pero la compañía nipona ha confirmado que no habrá segunda parte de su relación con Red Bull. “Eso no es posible en absoluto. Incluso si nos lo pidieran ahora, sería demasiado tarde para hacerlo a tiempo para 2026. Las posibilidades son nulas”, afirmó Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, en declaraciones a Auto Sport.