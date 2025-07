Verstappen y Sainz fueron compañeros en 23 Grandes Premios.

Para la temporada 2015, Toro Rosso, actualmente Racing Bulls, comenzó el año con la nueva dupla de Max Verstappen y Carlos Sainz, ambos integrantes del equipo junior de Red Bull. En ese año, el neerlandés terminó en el decimosegundo lugar con un total de 49 puntos, mientras que el español quedó decimoquinto con 18, una diferencia que no pasó desapercibida en la escudería austriaca para el año siguiente.

De hecho, Red Bull reemplazó a Daniil Kvyat con Verstappen después de la cuarta fecha en 2016, momento en que el neerlandés comenzó su carrera de ascenso que lo llevaría a ser campeón del mundo en 2021. Por su parte, Sainz no siguió mucho tiempo más en la sede de Faenza, puesto que se pasó a Renault a finales del 2017, estuvo un par de años en McLaren y luego firmó con Ferrari, donde se mantuvo hasta la temporada pasada.

Ahora bien, desde su arribo al equipo de Milton Keynes, el tetracampeón del mundo liquido a sus compañeros, tal como sucedió con Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson y sucede actualmente con Yuki Tsunoda. Eso puso sobre la mesa la dificultad que tiene estar al lado de Max, algo sobre lo que fue consultado Sainz en una reciente entrevista con el podcast High Performance.

“Creo que todo el mundo lo está pasando muy mal siendo compañero de Verstappen. Sólo puedo decir que cuando era compañero de Max, no lo pasé tan mal”, reflexionó el madrileño, que también reconoció que lo impresionó la velocidad que tenía en ese entonces. “Obviamente, me sorprendió mucho lo rápido que era, lo increíble que es como piloto. Probablemente se convertirá en uno de los mejores de la historia, si es que no lo es ya”, agregó.

No obstante, a diferencia de lo sucedido con la mayoría de sus compañeros, que se hundieron tras ser derrotados por el neerlandés, el español sacó lo mejor de ese año y monedas que estuvieron juntos. “Ese primer año juntos desde entonces me ha dado la confianza necesaria para saber que puedo enfrentarme a cualquiera. He sido compañero de Charles, Lando y Nico Hulkenberg. Creo que he sido compañero de equipo de pilotos muy rápidos”, añadió Sainz.

Sainz y Verstappen compartieron podio por última vez en Austin 2024.

Luz verde en Red Bull para Mercedes

Este miércoles, el sitio F1-Insider dio a conocer que Red Bull ha dado luz verde para que Max Verstappen se marche a Mercedes en caso de que desee continuar su carrera en Brackley, puesto que quieren evitar llegar a una disputa legal con el piloto. No obstante, todo dependerá de si el neerlandés activa la cláusula de rendimiento establecida en su contrato y si los alemanes se disponen a pagar la cláusula, estimada en 100 millones de euros, algo que, según La Gazzetta dello Sport, también tendría luz verde en la cúpula mayor de Mercedes.