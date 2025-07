Sainz señaló a Leclerc por el incidente que lo dejó sin puntos en Silverstone: “Cansado”

Sainz terminó delante de Leclerc en Silverstone.

Desde su llegada a Williams, Carlos Sainz ha tenido pocas alegrías, con puntos en la mitad de las fechas disputadas, pero sin resultados asombrosos en comparación con su compañero, que le lleva más de treinta puntos. En este contexto, las penalizaciones a Andrea Kimi Antonelli y Oliver Bearman le permitieron salir del noveno lugar para pelear por los puntos desde el principio en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1, algo que estaba cumpliendo con éxito.

Sin embargo, en un intento de pasar a Charles Leclerc en la curva 15 de Silverstone, el piloto español impactó con el SF-25 de su excompañero, que perdió el control del coche a causa del piso mojado. Al moverse en medio de la curva, el Ferrari se metió en la trayectoria del FW47, por lo que el contacto fue inevitable y ambos coches se salieron de pista, aunque lograron volver y finalizar la carrera, pero ya lejos de los puntos.

Tal es así que el madrileño terminó en el decimosegundo lugar, con un coche dañado que le impedía ir en búsqueda de ganar más posiciones hacia la parte final de la carrera. De ahí que Sainz se haya descargado frente a los micrófonos de DAZN una vez finalizada la carrera: “Íbamos haciendo una buena carrera, luchando por séptimo, octavo, en el momento que Charles ha perdido el control del coche con el slick en la curva 15 y me ha dado y ahí se ha acabado mi carrera por los daños, y no he tenido posibilidad de puntuar”.

Dicha situación ha colmado la paciencia de Carlos, no por el incidente con Leclerc en sí, sino con la mala suerte que ha tenido en las últimas carreras. “Un poco cansado, no con Charles, que el pobre ha perdido también su carrera y ha tenido una mala carrera, pero que siempre nos pasa a nosotros cuando estábamos para coger buenos puntos. Hoy estaba séptimo, hubiese sido una buena manera de puntuar y llega uno, pierde el control del coche, te da y destruye tu fin de semana”, agregó el español.

A pesar de este contratiempo, Sainz reconoció que el equipo ha mejorado, con una elección correcta para cambiar los neumáticos cuando comenzó a secarse la pista, por lo que ahora resta seguir este camino y esperar que la suerte le sonría. “Está claro que en estos momentos nos encontramos en una situación complicada, nuestros rivales han mejorado, Nico ha conseguido un podio, enhorabuena. Están empezando a coger muchos puntos y nosotros estamos teniendo mala suerte”, cerró.

El nuevo rival de Williams en la tabla

Así está el campeonato de constructores de la F1.

La cita en Austria fue un desastre para Williams, que no sumó con ninguno de sus coches, pero eso no suponía un problema, ya que Racing Bulls, su rival, tampoco había sumado. Sin embargo, el domingo se dio el podio de Nico Hülkenberg en Silverstone, lo que llevó a Sauber del noveno al sexto lugar de la tabla con 41 puntos, 18 menos que la escudería británica, que deberá cuidarse del equipo suizo, el cual lleva cuatro fechas consecutivas en los puntos.