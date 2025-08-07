Russell está cuarto en la tabla con 172 puntos.

Una de las principales dudas que se mantuvieron en las últimas semanas en la Fórmula 1 era si Max Verstappen iba a mantener su contrato con Red Bull a pesar de la falta de rendimiento o si iba a jugársela y cambiarse a Mercedes. Desde la escudería alemana, Toto Wolff había mostrado mucho interés por el piloto neerlandés, aunque ficharlo hubiese supuesto poner fin a la estadía de uno de sus pilotos, donde el favorito para irse era George Russell.

A pesar de sus victorias y podios con el equipo de Brackley, el piloto británico no mantiene una buena relación con Verstappen, por lo que tenerlos juntos podía llegar a suponer un problema para Mercedes. Sin embargo, el tetracampeón del mundo confirmó que iba a quedarse en la escudería austriaca en la previa al GP de Hungría, aunque ya se sabía que la cláusula de rescisión no podía activarse debido a que se encuentra entre los tres mejores de la tabla.

El anuncio de Verstappen llegó justo después de la confirmación de Wolff sobre su prioridad de mantener la dupla actual en la siguiente temporada, cuando la F1 ingrese en una nueva era con el cambio de la normativa técnica. Ahora bien, tanto Russell como Andrea Kimi Antonelli terminan sus contratos a fin de año, por lo que este es el momento ideal para firmar las renovaciones al no tener acción de por medio.

De hecho, las vacaciones del verano europeo suele ser la época elegida por los equipos para confirmar a sus pilotos de cara a la siguiente temporada, pero ahora es el inglés el que no quiere saber nada con renovar, al menos no ahora mismo. En una nota a Sky Sports durante el GP de Hungría, Russell indicó que no se siente apurado porque quiere dedicar estos días libres para descansar sin pensar en el trabajo.

“No tengo nada de qué preocuparme. Y no va a pasar nada durante el verano porque, sinceramente, lo único que quiero es descansar, recargar energías y volver más fuerte para la segunda mitad del año”, comenzó el inglés. Además, destacó que ya lleva cuatro temporadas con las “Flechas Plateadas” y que, aunque quiere seguir en el equipo, también quiere que la relación siga en un buen rumbo, algo que no se vio últimamente con todos los rumores que circularon sobre su salida.

“Ahora tengo 27 años, llevo cuatro temporadas con el equipo. El año que viene será la quinta. Queremos seguir construyendo esta relación juntos, pero tiene que ser en los términos correctos y no quiero apurarme. Estuve esperando doce meses. No voy a resolverlo en dos semanas”, sentenció Russell, que marcha cuarto en el campeonato.

Russell terminó tercero en el GP de Hungría.

El apoyo de Wolff a Russell

Ahora que no hay chances de que Max Verstappen se sume a Mercedes para 2026, Toto Wolff ha salido a elogiar a George Russell en declaraciones rescatadas por Motorsport, en las que señaló la fuerza que tiene el británico en la escudería y sus buenos resultados. “No hubo una sola temporada en la que no haya estado a la altura”, dijo en cuanto a su rendimiento, mientras que por el contrato agregó: “Veremos qué tipo de acuerdo presentamos, pero sin duda su posición dentro del equipo es fuerte”.