George Russell apuntó contra Mercedes por la caída de rendimiento tras el GP de Bélgica: "Hemos retrocedido"

Russell está cuarto con 157 puntos.

A mediados de junio, George Russell sorprendió con su victoria en el GP de Canadá, donde supo mantener a raya a Max Verstappen en una jornada que fue negativa para McLaren, que ni siquiera pudo llegar al podio con sus pilotos. Dicho triunfo puso al inglés como uno de los candidatos a pelear por el título de la Fórmula 1, ya que para entonces también acumulaba otros cuatros podios en Australia, China, Baréin y Miami.

De hecho, tras la cita en Montreal, el piloto británico estaba cuarto con 136 puntos, a 19 de Verstappen, 40 de Lando Norris y 62 de Oscar Piastri, con 14 fechas por delante en el calendario. Sin embargo, el rendimiento del W16 comenzó a caer en las citas posteriores, quedando lejos del podio en Austria con un quinto lugar y sin mencionar el décimo puesto en Silverstone, que prácticamente liquidó sus posibilidades.

El pasado fin de semana, Russell volvió a quedar quinto en el GP de Bélgica y ni siquiera pudo quedar entre los ocho mejores en la sprint, por lo que solamente sumó diez puntos en el Circuito de Spa-Francorchamps. Claramente cansado de la situación, el inglés señaló los problemas que tuvo desde la nueva directiva técnica de la FIA sobre los alerones flexibles, algo que, a su parecer, Mercedes no ha sabido resolver de la mejor manera.

“Cambiamos el alerón delantero en Barcelona. Luego, cambiamos ligeramente la dirección para abordar el problema del cambio del alerón delantero y, desde entonces, hemos dado un gran paso atrás”, comenzó George en declaraciones rescatadas por Soy Motor. Y es que el W16 ha corrido en solitario en el trazado belga, muy lejos de sus rivales en cuanto a ritmo, sin mencionar que Andrea Kimi Antonelli volvió a quedar fuera de los puntos.

“Me parece bastante extraño cómo hemos retrocedido tanto. Nuestro ritmo no estuvo al mismo nivel que el de nuestros rivales habituales, y eso nos obligó a correr solos. Es bastante frustrante encontrarse en esta posición”, agregó el británico. Además, Russell reconoció que el volante no se siente bien a la hora de pilotar y que el monoplaza no tiene la suficiente estabilidad en la parte trasera, un problema que no tenían antes de los cambios en Barcelona.

Mercedes cuenta con 220 puntos en el campeonato.

Red Bull recorta diferencias con Mercedes

La falta de puntos del segundo RB21 ha hecho que Red Bull caiga al cuarto lugar de la tabla de constructores por debajo de Mercedes, que había tenido un buen comienzo con sus dos coches. Sin embargo, Max Verstappen se las ha ingeniado para terminar delante de George Russell tanto en Silverstone como en Spa, donde también ganó la sprint. Como consecuencia, ahora los austriacos tienen 192 puntos y están a 28 unidades de igualar al equipo de Brackley.