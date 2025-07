Piastri suma seis victorias en la temporada y Norris, cuatro.

Tras haber ganado las citas en Austria y Gran Bretaña, Lando Norris se había acercado mucho a Oscar Piastri en la tabla, con una diferencia de apenas ocho puntos en la previa a la decimotercera fecha de la Fórmula 1. Sin embargo, la cita en el Circuito de Spa-Francorchamps le jugó una mala pasada al inglés, que perdió un punto con su compañero en la sprint y no pudo sostener el liderato en la carrera del domingo.

Y es que el piloto británico se había quedado con la pole el sábado y partía primero en el GP de Bélgica, pero su posición de líder le duró poco, ya que Piastri lo superó tras la tercera curva en la largada. A pesar de haber apostado por los neumáticos duros tras el ingreso a boxes, Norris no pudo volver a posicionarse por delante de su compañero, que gestionó bien el compuesto medio para completar la carrera con una sola parada.

La imagen al término de la carrera mostró al inglés claramente disgustado por el resultado, puesto que ahora la diferencia entre ambos volvió a ampliarse, aunque en diálogo con la prensa se lo notó más resignado. No solamente fue una cuestión de diferencia de neumáticos, sino también que Lando cometió algunos errores con las gomas blancas que influyeron en el hecho de que no pudo alcanzar a su compañero, por lo que reconoció que el australiano fue simplemente superior en Spa.

“Oscar ha hecho un gran trabajo, nada más que decir. Ha ido a por ello en Eau Rouge, tenía el rebufo y me ha podido pasar. Nada que decir, ha hecho un mejor trabajo al principio y ahí se ha acabado. No pude hacer nada más después”, afirmó Norris. Con respecto a sus errores, el británico no considera que hayan sido determinantes en el resultado, puesto que esperaba que Piastri haya tenido errores también, aunque no fue el caso.

“No tiene sentido debatir eso, Oscar seguro que también ha cometido errores al igual que yo. Hoy no podía ganar. Revisaré mi carrera, pero aun así estoy contento por el equipo”, agregó Norris. Sin dudas, para McLaren ha sido un gran resultado, con un nuevo 1-2 que reafirma el primer lugar de la escudería en la tabla de constructores con 516 puntos, más del doble que los obtenidos por Ferrari, segundo con 248.

La diferencia entre los dos McLaren es de 16 puntos.

Norris apuesta todo al GP de Hungría

Superado el GP de Bélgica, la siguiente parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Hungría, donde Lando Norris tiene el buen recuerdo de la pole del 2024 y los segundos lugares de las últimas dos temporadas. Por ello, el británico se mostró positivo de cara al próximo fin de semana: “Budapest es una de las mejores para mí teniendo en cuenta mi palmarés allí. Tengo buenos recuerdos de ese circuito y suelo ir mejor que en Spa. Estoy contento por hoy aunque un poquito decepcionado y con ganas de la semana que viene”.