Fórmula 1: la revelación de Oscar Piastri sobre su pasado que no caerá bien en Alpine

El australiano es el actual líder del campeonato en la F1.

A pesar de que la falta de resultados no es algo nuevo, la crisis en Alpine comenzó a mediados del 2022, cuando Fernando Alonso dio a conocer su decisión de abandonar la escudería para sumarse a Aston Martin en 2023 como reemplazante de Sebastian Vettel. La noticia salió a la luz en el primer día de las vacaciones del verano europeo, justo a mitad de temporada, lo que hizo que el equipo de Enstone salga rápidamente a anunciar a su reemplazante.

De esta manera, en cuestión de horas, Alpine publicó en sus redes sociales que Oscar Piastri iba a ocupar el lugar del español al año siguiente, aunque los planes del piloto australiano eran completamente distintos. Si bien se había formado en la Academia Alpine, el oceánico no veía oportunidades de subir a la Fórmula 1 en el equipo galo, por lo que ya había hecho un acuerdo de palabra con McLaren para ese momento.

“Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine ha emitido un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene. Esto está equivocado, y no he firmado un contrato con Alpine para 2023”, había escrito Piastri en sus redes sociales. Dicha respuesta ocasionó toda una batalla legal entre Alpine y McLaren, pero los franceses perdieron el caso y el joven piloto quedó habilitado para correr con el equipo papaya.

Ahora, a más de dos años de aquellos sucesos, Oscar ha tenido un par de desencuentros con Franco Colapinto y Pierre Gasly en pista y lanzó un desafortunado mensaje por la radio en Austria. “Todavía Alpine encuentra la manera de fastidiarme”, había dicho el australiano, lo que llevó a que su relación con la escudería francesa sea uno de los temas de conversación en su más reciente entrevista con Motorsport Week.

Durante la charla, una de las preguntas que debió responder el líder del campeonato es si meditaba sobre qué podría haber sido de su carrera si corría con Alpine y Piastri fue tajante con su contestación: “La verdad es que no he pensado mucho en ello últimamente. Cuando me uní a la Fórmula 1, había comparaciones y las direcciones que había tomado cada equipo, pero ahora, con sinceridad, probablemente no he pensado en ello en más de doce meses”.

Piastri se había cansado de esperar en Alpine.

Las cosas marcharon bien fuera de Alpine

En su primer año con Aston Martin, Fernando Alonso consiguió ocho podios en 2023, llegando incluso a disputarle carreras a Max Verstappen en la primera mitad del campeonato, aunque el rendimiento del AMR23 cayó en la segunda parte. Por otro lado, Oscar Piastri consiguió su primer triunfo ese mismo año en la sprint del GP de Qatar y, para el año pasado, obtuvo sus primeros Grandes Premios, mientras que en Alpine no hubo avances más que el milagroso doble podio en el último GP de Brasil.