Vettel terminó su carrera con Aston Martin en 2022.

Con cuatro campeonatos del mundo, Sebastian Vettel fue el primero en llevar a Red Bull a lo más alto de la Fórmula 1 entre 2010 y 2013, con esas conquistas al hilo en las vísperas a la era híbrida que inició el dominio de Mercedes en 2014. Para 2015, el germano se había pasado a Ferrari para intentar batir a los alemanes y, tras seis años en Maranello, se sumó a Aston Martin, donde tuvo sus últimas dos temporadas en la máxima categoría.

A mediados del 2022, el piloto alemán comunicó su retiro de la F1 a través de sus redes sociales y desde entonces se espera por un eventual regreso, consecuencia de lo que fue el retorno de Fernando Alonso en 2021 tras su despedida del 2018. Si bien hubo rumores sobre la posibilidad de volver como piloto de Audi o como parte de la siguiente cúpula directiva de Red Bull, lo cierto es que la era de “Seb” en la máxima categoría finalizó.

En una reciente entrevista con Auto, Motor und Sport, el tetracampeón del mundo reconoció que no hay chances de que vuelva a pisar el acelerador en la Fórmula 1, en especial porque es el momento de las nuevas generaciones. “La Fórmula 1 es un capítulo cerrado. Llega un momento en el que es hora de dejar el lugar a otros. Lo estamos viendo ahora con los debutantes”, afirmó Vettel, que se mostró comprometido con los más jóvenes.

“Me parece bien que haya llegado una nueva ola de renovación. No es un rechazo hacia los veteranos, sino un respaldo a los jóvenes. A mí tampoco me importaba en su momento quién de los pilotos consagrados se retiraba. Lo único que me interesaba era que yo pudiera correr”, agregó el alemán. Además de esto, el factor del calendario influyó mucho en su decisión de dejar la F1, aunque eso no significa que no vea otras opciones.

Tal es así que Vettel no descarta participar del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, donde dejaría de lado la parte individual para formar parte de un equipo de pilotos con un calendario más ameno. “En el automovilismo no puedes decir simplemente: corro la mitad del calendario. Por eso, el WEC se ajusta bastante bien a mí, con ocho carreras que además están distribuidas de forma diferente que en la F1”, afirmó.

Vettel ganó cuatro títulos con Red Bull.

El amor de Vettel por Red Bull

La salida de Sebastian Vettel de Red Bull quedó marcada con un clima tenso y frío, sin despedidas luego de cuatro campeonatos del mundo, en parte por la confidencialidad de su acuerdo con Ferrari. A pesar de esto, el alemán siempre se mantuvo en contacto con los austriacos, al punto de que en una entrevista con el podcast ORF Sport am Sonntag reconoció: “Aunque después pasé un período muy lindo en Ferrari, una parte importante de mí aún se identifica con Red Bull”.