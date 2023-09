Vettel sorprendió con una decisión sobre su futuro en la Fórmula 1

Sebastian Vettel sorprendió al mundo de la Fórmula 1 durante una exhibición en el circuitdo Nordschleife de Nürburgring.

El cuádruple campéon del mundo, Sebtastian Vettel, conmocionó a los fanáticos del a competencia automovilística más importante del mundo. El alemán reconoció públicamente que no descarta regresar a correr a la Fórmula 1, luego de su retiro de la actividad en 2022.

La decisión de abandonar las carreras de forma definitiva le tomó varios meses de maduración y una fuerte introspección, como él mismo había manifestado. Luego de debutar en 2007 con la escudería Toro Rosso y de participar 15 años en el máximo nivel, el campeón mundial en 2010, 2011, 2012 y 2013 con Red Bull se alejó de la actividad para dedicarse exclusivamente a su familia. Sin embargo, parece que su amor por la velocidad resurgió y encendió la ilusión sobre un retorno a F1.

La revelación de Vettel sobre la Fórmula 1

Durante una exhibición en el circuitdo Nordschleife de Nürburgring, Alemania, con el RB7, el mismo con el que se consagró en 2011, Vettel reveló en Sky Sports algo que nadie imaginaba sobre una vuelta a la competencia: "¿Volveré? No puedo decir que no porque realmente nunca sabes lo que puede ocurrir".

Más allá de la sorpresa que generó con su declaración, el excorredor de 36 años comentó los retornos que hicieron Kimi Räikkönen y Fernando Alonso tras sus retiros: "Creo que es algo que, si les hubieran preguntado a todos, probablemente algunos habrían dicho ‘no’. Pero al final todos volvieron, así que no puedo excluir esa posibilidad”.

Luego, Vettel bajó un par de cambios y reconoció que no es una decisión que pueda postergar durante mucho tiempo por una cuestión particular: "Probablemente dependerá mucho de cuándo, y obviamente no es para siempre, porque 36 años no es que puedo decir: 'sí dentro de 10 años'".

Además, el tercer máximo ganador de carreras en la historia de la competencia fue más precavido sobre una vuelta cercana a la Fórmula 1: "Quizá lo piense cuando haya pasado el tiempo, pero dependerá del reto, de lo que sea, pero ahora mismo no está en mi cabeza".

El oriundo de Heppenheim, que durante sus últmos años corrió para Aston Martin, sostuvo que está disfrutando "del reto de qué hacer a continuación" y, sobre si se encuentra en buena condición física, concluyó: "Sí, pero porque quiero, no por volver o porque si alguien sale voy a (intervenir), no por eso. Pero supongo que mi cuello no está en forma".