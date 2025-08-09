El Gobierno se llenó de nuevos problemas en la última semana. La tragedia parlamentaria del miércoles y el cierre de alianzas entre La Libertad Avanza y el PRO abrió viejas y nuevas heridas en la Casa Rosada. En el medio, salió Diana Mondino con declaraciones explosivas contra Javier Milei, que filtró su malestar y anticipó que denunciará penalmente a su exCanciller.

El Presidente tuvo un momento de furia cuando se enteró de los dichos de Mondino. La funcionaria del Gobierno que dejó su cargo en octubre del año pasado tildó en una entrevista para la cadena Al-Jazeera a Milei de "corrupto" y "poco inteligente" por el caso $LIBRA.

Milei pretende demostrar en la Justicia argentina que hubo inexistencia de delito en la estafa cripto y a partir de ahí empezar a denunciar a quienes lo acusaron de "corrupto". Por eso salió a amenazar que va a denunciar a Mondino. La causa por ahora le viene dando sus frutos al Jefe de Estado. Duerme el sueño de los justos en el juzgado de María Servini. Avanza a paso cansino y sin prisa.

La salida de Mondino del Gobierno en 2024 fue traumática. Involucró un escándalo con su hijo y una denuncia de complot contra Karina Milei. El Destape contó en ese entonces que en Casa Rosada habían señalado al hijo de la ex funcionaria, Francisco Pendas. "Es un estúpido, tiene intenciones políticas detrás", dijeron con furia. Pendas es empresario y fue vocero de Mondino en el comienzo de la gestión. Fue un actor importante de la campaña de 2023 para Javier Milei y quiso tener protagonismo político en Córdoba, su provincia. Pero apenas ganaron, los libertarios lo dejaron afuera.

Luego del despido de la Canciller, Pendas y el asesor presidencial Santiago Caputo tuvieron una acalorada discusión telefónica. Hubo insultos y amenazas cruzadas. ¿Habrá sido esta la fría venganza de Mondino luego de varios meses de espera?

Mientras el Gobierno sufre estos temblores internos intenta poner el foco en una discusión que debe saldar antes del 17 de agosto, día que vence el plazo para presentar las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales para las elecciones de octubre.

Una fuente que está en la rosca política del oficialismo adelantó nombres que estarán en la boleta en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito donde LLA y el PRO en unidad pretenden sacar un resultado abultado.

En esa lista de CABA habrá personas que son conocidas por el Twitter de Milei. Son de las cuentas que más retuitea el Presidente. Esos tuiteros serán parte de la lista violeta porteña. Allí estarán los economistas Agustín Etchebarne, Ramiro Castiñeira, el abogado Alejandro Fargosi y el cineasta Diego Recalde. Esos cuatro manejan un alto nivel de intensidad tuitera y son muy respetados por Milei. ¿Sus déficit? Tienen bajo nivel de conocimiento en el electorado.

Aún es un misterio quién encabezará la lista de diputados en CABA. Pilar Ramírez puede ir ahí o ser la senadora suplente. La primera senadora de la lista será Patricia Bullrich, que está en plena disputa para su sucesión en el Ministerio de Seguridad. Ella quiere que asuma su Nº2: Alejandra Monteoliva. Pero si los Milei intentan designar a otro (¿Diego Valenzuela?), amaga con no asumir su banca en la cámara alta. Ya hay ruido.

Donde no hubo ruido sino un terremoto fue en Balcarce 50 el día después de la catastrófica votación en el Congreso del miércoles con un 12 a 0 en contra para el Gobierno que motivó la cadena nacional de Milei de anoche. La gran pregunta que recorrió los pasillos de la Rosada fue: ¿Quién es el culpable de la debacle?

Todos se repartieron culpas. Los caputistas volvieron a abrir las heridas contra los Menem y apuntaron que a partir de las negociaciones por las listas en las provincias empezaron a recibir votaciones en contra durísimas en el Congreso.

Los Menem se desligaron. En el entorno de los familiares del riojano creen que aún no se jugó "a morir" y que recién se va a ir a todo o nada cuando haya que tratar los vetos. "Hubo un montón de ausentes en las votaciones del miércoles que son de legisladores 'cercanos'. Lo vamos a revertir", anticiparon ante El Destape. De hecho llamó la atención la ausencia de María Sotolano, diputada del PRO que responde a Jorge Macri pero que es candidata por LLA en PBA por la tercera sección. ¿Se volverá a ausentar en los vetos?

Es un todos contra todos en Casa Rosada donde también la ligó Guillermo Francos, el equilibrista Jefe de Gabinete. Un karinista se preguntó, con razón: "¿Cuándo se ganan las votaciones en el Congreso es por Francos y cuando se pierden es por Menem?".

En el medio llamó la atención la poca o casi nula militancia digital de los trolls de Santiago Caputo para las elecciones en PBA. ¿Será porque el asesor eligió como líder digital para esta campaña a Lucas "Sagaz" Luna y lo sentó en la mesa política junto a los Menem, con quienes el joven se enfrentó hace unas semanas por cuestiones religiosas en las redes sociales?

Si faltara alguna interna más volvió el ruido para con Federico Sturzenegger, el ministro más derrotado de las votaciones en el Congreso. Se le cayeron todos sus decretos delegados. Y el Senado los va a terminar de derribar. Entre los altos funcionarios hay bronca con él porque lo señalan como el responsable de que los sueldos en el poder Ejecutivo estén planchados. "No puede ser que un ministro esté ganando 3 palos. Eso es culpa del hijo de puta de Sturze", se quejó ante El Destape un Secretario de Estado. hay bronca. Y mucha.