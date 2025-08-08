Cuenta DNI: qué descuento hay este viernes 8 de agosto 2025

En medio de un contexto donde cada peso cuenta, los beneficios de Cuenta DNI son uno de los principales aliados del bolsillo bonaerense. Este viernes 8 de agosto, la billetera digital del Banco Provincia ofrece una nueva tanda de descuentos en supermercados, ferias y garrafas.
Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este viernes
Comercios y supermercados: hasta 20% de ahorro en productos básicos
Uno de los puntos fuertes del viernes es la posibilidad de ahorrar un 20% en todos los supermercados ChangoMás, que participan con descuentos los días jueves, viernes y sábados. A eso se suma una rebaja del 20% en comercios minoristas adheridos, como almacenes, verdulerías y carnicerías.
La modalidad es simple: se paga con la billetera digital Cuenta DNI, sin necesidad de tarjetas físicas, y el reintegro aparece en los días posteriores. Estas promociones son las más utilizadas de la plataforma, sobre todo en zonas del conurbano y del interior bonaerense.
Ferias y garrafa social
El descuento más alto del día se aplica en ferias, mercados populares y entidades educativas, con un 40% de rebaja. También hay 40% en la compra de garrafas sociales, una ayuda clave en pleno invierno.
Cuotas sin interés
Además de los descuentos puntuales, la billetera digital del Banco Provincia mantiene 3 cuotas sin interés todos los días en comercios adheridos para quienes paguen con tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI.
Cuenta DNI: cuáles son los descuentos en carnicería en agosto 2025
Los sábados 9 y 23 de agosto de 2025 habrá un 35% para las compras en carnicerías, granjas y pescaderías con cuenta DNI. El límite de ahorro es de $6.000 por fecha y por persona. Lo que equivale a la posibilidad de ahorrar hasta $17.000 por mes.
El beneficio es válido exclusivamente para compras realizadas a través de la aplicación Cuenta DNI, mediante la funcionalidad de pago con QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se aplica a pagos realizados con tarjetas de crédito o débito, ni a transferencias.
Cómo usar los descuentos de Cuenta DNI
Los beneficios aplican exclusivamente para pagos realizados con la aplicación de Cuenta DNI y con dinero en cuenta. No se consideran válidas las operaciones con QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Para acceder a los reintegros, el consumo debe realizarse dentro de los días y rubros indicados, y el reintegro se verá reflejado en la cuenta a los pocos días.