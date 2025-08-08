Francos le pone presión a Villarruel por la sesión en el Senado: "Ella sabrá"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presionó a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para que impida la sesión en la que se tratarán los vetos presidenciales al aumento jubilatorio y la ley de emergencia en discapacidad.

"No quiero generar ninguna tensión mayor de la que ya ha habido. Ella presidiendo el Senado sabrá si puede o no hacerlo", dijo Francos en Radio Rivadavia.

El ministro coordinador le reprochó no haberlo "la vez anterior" y puso dudas en si hará o no lo mismo con la próxima reunión de senadores. "No sé si la presidenta del Senado podrá interrumpir o le impondrán el número. No lo sé, no lo hizo a vez anterior, no sé si esta vez podrá hacerlo", sostuvo.