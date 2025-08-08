Horas después de que la oposición, gremios, movimientos sociales y la Iglesia critique al Gobierno nacional por los vetos al aumento jubilatorio y la ley de emergencia en discapacidad, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, reconoció que los jubilados "sufren". "¿A quién le gusta ver a un jubilado sufriendo? A nadie", admitió la ministra en un canal de streaming libertario. Pettovello expresó que para "resolverlo" se necesita que "la población que no está registrada, aporte" y exigió la implementación de la "reforma laboral" de Javier Milei para que "la gente pueda trabajar". "¿Y dónde está la reforma? Parada por una cautelar", se quejó. Negó ser candidata tras el cierre de alianzas por las elecciones legislativas nacionales.
Francos le pone presión a Villarruel por la sesión en el Senado: "Ella sabrá"
Los senadores deberán tratar en la Cámara Alta los vetos presidenciales al aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad. Victoria Villarruel podría intentar poner paños fríos a la sesión. "Ella presidiendo el Senado sabrá si puede o no hacerlo", planteó Francos.
Alianzas, acuerdos y desacuerdos: así es el mapa electoral de los Milei
El presidente y su hermana forjaron entendimientos en las distintas jurisdicciones de cara a las elecciones nacionales. El PRO y la UCR, los socios predilectos. En algunas provincias, primó el purismo. Letra chica y devoluciones de gentilezas.
PBA: apariciones quirúrgicas de Milei y el relato del triunfo que escribe Caputo
En el Gobierno esperan ganar más seccionales que el peronismo, aunque se ven derrotados en la general. Para octubre esperan un triunfo claro y le prenden una vela a Juan Grabois para que mantenga su armado por fuera de Fuerza Patria.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presionó a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para que impida la sesión en la que se tratarán los vetos presidenciales al aumento jubilatorio y la ley de emergencia en discapacidad.
"No quiero generar ninguna tensión mayor de la que ya ha habido. Ella presidiendo el Senado sabrá si puede o no hacerlo", dijo Francos en Radio Rivadavia.
El ministro coordinador le reprochó no haberlo "la vez anterior" y puso dudas en si hará o no lo mismo con la próxima reunión de senadores. "No sé si la presidenta del Senado podrá interrumpir o le impondrán el número. No lo sé, no lo hizo a vez anterior, no sé si esta vez podrá hacerlo", sostuvo.
Milei comenzó la privatización de las represas hidroeléctricas
El Gobierno estableció las condiciones para el concurso de venta del paquete accionario, mientras que puso fecha para el fin de las actuales concesiones.
Sturzenegger deja su plata en el exterior y gana con bonos públicos
Según su declaración jurada repite el modelo de los funcionarios de economía: mientras promueven el uso de dólares al resto ellos dejan los suyos en el exterior. Invierte en bonos que se mueven en parte por sus decisiones y no le cierran los números en sociedades creadas en 24 horas.
Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación a Favor de Algunas Empresas, tiene el 95% de su dinero líquido afuera del país y el 97% de sus inversiones en bonos públicos. Lo declarado, claro. Las dos cosas dependen de la política económica del Gobierno que integra: sus ahorros en dólares los deja a salvo en el exterior; sus inversiones crecen gracias al plan de Javier Milei y Luis Caputo y a la motosierra, ya que parte del interés del mercado en los bonos argentinos es por el supuesto superávit que ayuda a generar Sturzenegger que, a la par, ve como crecen sus inversiones. De los dos lados del mostrador.
Milei habilitó aumentos mayores a la inflación y Ausol multiplicó por 26 sus ganancias
Los aumentos acumulados desde marzo en los peajes asciende al 29,2%, casi duplicando la inflación del mismo período, que arroja un 15%. Y la empresa Autopistas del Sol ganó mucho dinero gracias a este esquema habilitado por el Ejecutivo.
El gobierno de Javier Milei acordó en febrero de este año un nuevo sistema de actualización del costo del transporte, que incluye el precio de los peajes, a partir de un esquema que les asegura a las concesionarias aumentar por encima de la inflación. El beneficio le permitió a las empresas invertir significativamente la ecuación. Después de informar pérdidas acumuladas por supuestos “retrasos tarifarios”, la firma Autopistas del Sol (Ausol) logró multiplicar por 26 veces su ganancias en apenas tres meses, pasando de 1.083 millones de pesos en el primer trimestre del año (donde comenzó a ser positivo su resultado) a la friolera de 26.644 millones de pesos en el segundo trimestre, según los últimos estados financieros presentados por la empresa a la Bolsa.
Crisis y FOMO: por qué los jóvenes se endeudan para ver recitales
Aunque los precios de las entradas se dispararon y el contexto económico es crítico, muchos priorizan la experiencia emocional de la música en vivo por sobre cualquier otro gasto. Endeudarse para no quedar afuera.
El descargo de Blair a las críticas por los precios de su show en Vorterix.
“Lo pago aunque no pueda”. La frase se repite en redes; en conversaciones con amigos; en foros de venta de entradas; en colas frente a teatros o estadios. Pese a la inflación, la devaluación del peso y un contexto económico que empuja a la mayoría de los argentinos al límite, los jóvenes siguen asistiendo a recitales, muchas veces llevando al rojo su economía. El Destape habló con varios de ellos y con una psicóloga para entender qué los lleva dejar todo y más por un recital.
Milei cree que no puede sostener los vetos y prepara "dos meses de déficit fiscal"
El panorama en el Gobierno es de pesimismo luego de la estrepitosa derrota en el Congreso. Aseguran que "son los últimos cartuchos de los gobernadores" y que la fecha de vencimiento de estos temblores será el 10 de diciembre cuando se renueve la Cámara de Diputados.
Javier Milei sufrió un golpazo inesperado el miércoles a la noche y ya prepara la estrategia para continuar su camino hacia el 10 de diciembre de este año. Ese día, creen en el Gobierno, es la fecha de vencimiento de los temblores parlamentarios. Ese día cambia la composición del Congreso y el Presidente -esperan- ya va a tener los vetos completamente blindados por los nuevos diputados que logrará La Libertad Avanza en las elecciones de octubre.