Blindaje al ajuste: Milei amenaza con meter presos a los legisladores que rechacen sus vetos

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional que enviará un proyecto de ley para impedir que un presupuesto votado en el Congreso cosista en convalidar el déficit fiscal. Tras vetar el aumento a los jubilados, La Libertad Avanza (LLA) no quiere exponerse a discutir nuevamente sobre la distribución del ingreso y pretende frenar cualquier avance de la oposición. "Buscan quebrar la nación y rifar el país", advirtió.

El mandatario apuntó contra la oposición por la última sesión en la Cámara de Diputados, en la que se aprobaron proyectos que van en contra del plan del Gobierno, y dijo que se utilizaron “causas nobles como excusas”. El Presidente cuestionó los proyectos aprobados y sostuvo: “Parece una pretensión noble pero cuando no hay plata no se trata más que de un engaño demagógico de parte de la política, que toma a los ciudadanos de idiotas”.

En otro pasaje de su discurso, el jefe de Estado adelantó que prohibirá que el Tesoro “financie el gasto primario con emisión monetaria", algo que en la práctica "ya se venía implementando". Sin embargo, lo más extravagante del mensaje grabado desde Casa Rosada fue el anticipo del envío de un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que "incurran en déficit fiscal”.

El objetivo, aseguró por cadena nacional, es “amurallar el déficit cero y la política monetaria del Gobierno”. Y enfatizó: "Habrá sanción penal para legisladores y funcionarios".

Milei contra los proyectos de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad

“El Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los argentinos, y que es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo. Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional”, sostuvo. En ese sentido, Milei remarcó que los espacios opositores "están impulsando gastos sin explicar el origen de su financiamiento".

Al mismo tiempo, afirmó que los espacios opositores "no reconocen que las consecuencias de lo que impulsan sea generar inflación y destruir el poder de compra de la gente". El mandatario aseguró que buscan "quebrar la nación y rifar el país", porque aumentar el gasto público es destructivo".

Respecto a su plan económico, Milei se aventuró a decir que la inflación "desaparecerá a mediados del año que viene" y que a lo largo de su gestión, 12 millones de personas salieron de la pobreza. Sobre los últimos movimientos en el mercado cambiario, desestimó un alza de precios porque "no hay relación directa entre el dólar y la variación de precios". Sin embargo, un informe de la consultora LCG reveló que en la primera semana de agosto -la cual coincidió con la abrupta suba del tipo de cambio- los alimentos se dispararon un 2%.

Por último, Milei sentenció que el país “no va a volver al pasado y al sendero de la decadencia” y le dijo al Congreso que “si quieren volver atrás", van a tener que sacarlo con "los pies para adelante”. Y advirtió: “Si aumentar el gasto público fuera una solución, seríamos el país más próspero no solo del mundo, sino de la galaxia entera. Hay dos caminos posibles, el que ofrecemos nosotros, el del crecimiento económico genuino, y el de los políticos, que quieren quebrar la economía".

"Hoy el Congreso de la Nación está impulsando gastos sin explicar sus fuentes de financiamiento. Sin preocuparse porque esa fuente implique o no imprimir dinero. Al hacerlo, no hacen más que proponer más impuestos que destruyen el crecimiento económico o más deuda causando un genocidio contra los jóvenes", sentenció.