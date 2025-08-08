Carlotto fulminó a Milei por banalizar el Nunca Más: "No tienen cerebro"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió al presidente Javier Milei por banalizar la consigna del Nunca Más a los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, luego de posar para una foto de campaña en un barrio de La Matanza con un cartel que hacía referencia a ese slogan y al kirchnerismo. También aseguró que los funcionarios del Gobierno nacional "no tienen cerebro" y advirtió que ninguna gestión tuvo "la actitud ofensiva y maligna" de La Libertad Avanza.

"Se ve que no tienen cerbero, por eso tienen que copiar y sobre todo ofender, por eso han puesto lo mismo pero en otro sentido. Es un detalle que no hay que soportarlo, hay que ofenderlos", dijo Carlotto en diálogo con Radio Splendid. La referente de derechos humanos calificó como parte de las "ofensas permanentes" que el Presidente y varios de los principales dirigentes libertarios se mofen del Nunca Más. "Estamos en una pelea tremenda con esta gente", resaltó.

En esa línea, Carlotto remarcó que los Gobiernos "siempre han tenido sus cosas" pero que "nunca tuvieron la actitud ofensiva y maligna" de la gestión de Milei. "Estamos en un momento realmente extraño, Que un Presidente y la gente que lo acompaña acepten lo que dice y hace es pasar de castaño oscuro", planteó, y luego agregó: "Es de una maldad increíble, todo lo que hacen es para dañar y herir la humanidad, la mente y el corazón".

Además evaluó que "el método" de Casa Rosada es avanzar en dejar "cada vez más desprotegidos" a distintos sectores de la sociedad y así "abandonar a la gente y al pueblo". "Fue un error elegirlos", sostuvo.

Qué hizo Milei en La Matanza

Este jueves, luego de la dura derrota en el Congreso y en medio de la marcha de miles de fieles, gremios y movimientos sociales a Plaza de Mayo en reclamo de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", Milei viajó al barrio matancero de Villa Celina para sacarse su primera foto de campaña rumbo a las elecciones bonaerenses. El mandatario llegó en una caravana de camionetas negras y estuvo no más de 25 minutos, respaldado por un fuerte operativo de seguridad, para sacarse una foto y "hacer una pantomima", según relato un vecino de la zona a El Destape.

Milei llegó al suroeste del conurbano bonaerense acompañado por su hermana Karina Milei; el candidato a diputado nacional en octubre, José Luis Espert; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; y los ocho cabezas de lista de secciones electorales, Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).