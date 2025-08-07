El detrás de escena del "teatro de Milei" en La Matanza: apenas 25 minutos para la foto

Mientras miles de personas hacían largas filas para pedir trabajo a San Cayetano en su santuario del barrio porteño de Liniers y luego marchar a Plaza de Mayo, el presidente Javier Milei aprovechó este jueves para mostrarse por primera vez junto a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO en el partido bonaerense de La Matanza, en la estratégica Tercera sección. Un vecino contó a El Destape cómo el Presidente montó un "teatro" respaldado por un fuerte operativo de seguridad en una zona donde reside una "comunidad tranquila" de la localidad de Villa Celina. Estuvo 25 minutos para "hacer una pantomima" y evitó "bajar a lugares populares" porque "iba a ser abucheado".

"Vi todo como fueron bajando de las camionetas negras, con el cartel que decía 'Kirchnerismo Nunca Más' y se aglomeró un grupo de personas. Había algunos patrulleros que no salieron en los videos. Bajaron a hacer una pantomima", relató Miguel Ángel, un vecino de Villa Celina, que pudo presenciar esta mañana el primer acto de campaña de Milei en territorio bonaerense, a un mes de las elecciones legislativas.

Pese a la dura derrota que su gobierno sufrió el miércoles en el Congreso, el líder libertario aceptó viajar con su hermana Karina al barrio 17 de Noviembre, en Villa Celina, para fotografiarse entre otros 12 candidatos, funcionarios y referentes de LLA y del PRO. "Habrán estado 25 minutos. Hubo algunos chicos que lo saludaron, se sacaron una foto. Son de una comunidad a la que alguien le habrá dicho 'mañana va el presidente'", agregó el vecino.

Dónde se sacó la foto

Para él, la comitiva eligió esa zona -más conocida como "Pequeña La Paz"- porque hay un grupo de vecinos más "tranquilos" de Villa Celina, muy distintos a "los lugares populares" donde -sostuvo- era seguro que iban a ser "abucheados" y recibidos con "gritos". "Imaginate si llegaban a ir a Las Achiras de Villa Celina, al Barrio San Juan de Laferrere, o a Oro Verde de González Catán. Se los comían, la gente se los come, sabiendo el maltrato y el desprecio que tienen por la gente de pocos recursos", se quejó.

Además de por su hermana, estuvo acompañado por el candidato a diputado nacional en octubre, José Luis Espert, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; y los ocho cabezas de lista de secciones electorales, Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

"Esto es más de lo mismo, es más del teatro de Milei", remató el vecino que vio al Presidente rodeado de políticos vestidos con un buzo de violeta libertario, sosteniendo para la foto un cartel con una clara ofensa al Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), documento clave para encarcelar a cientos de militares que cometieron delitos de lesa humanidad en la última dictadura.