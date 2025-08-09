Las principales figuras del gobierno apoyaron en redes sociales el discurso de Milei

Pese a que la cadena nacional de Javier Milei volvió a tener bajo rating, su gabinete salió rápidamente a elogiarlo en redes sociales. De la misma manera, tanto abogados constitucionalistas como integrantes de la oposición criticaron sus anuncios.

"Super mega giga discurso", consideró Toto Caputo, uno de los pocos funcionarios que acompañó a Milei durante su cadena nacional. Por su parte, Manuel Adorni aseguró: "No vamos a permitir que la vieja política haga retroceder ni un centímetro a los argentinos".

En una tónica electoral, Patricia Bullrich sumó: "Entendimos todos lo importante de elegir bien a diputados y senadores: fortalecer el cambio, con un gobierno que hace lo correcto, aunque requiera paciencia". En la misma sintonía Federico Sturzenegger agregó más elogios para Milei: "Dos meses antes de una elección se planta firme en la realidad rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política".