La cadena nacional que Javier Milei realizó en la noche del viernes generó un importante movimiento en redes sociales -aunque el rating no lo acompañó una vez más-, principalmente con los elogios de su gabinete. Mientras el resto del arco político, incluidos reconocidos abogados constitucionalistas, criticaron las pocas propuestas que el Presidente adelantó que llevará al Congreso y las medidas que llevará a cabo, integrantes de su gabinete salieron a defenderlo en X (ex Twitter).
Las principales figuras del gobierno apoyaron en redes sociales el discurso de Milei
"Super mega giga discurso", consideró Toto Caputo, uno de los pocos funcionarios que acompañó a Milei durante su cadena nacional. Por su parte, Manuel Adorni aseguró: "No vamos a permitir que la vieja política haga retroceder ni un centímetro a los argentinos".
En una tónica electoral, Patricia Bullrich sumó: "Entendimos todos lo importante de elegir bien a diputados y senadores: fortalecer el cambio, con un gobierno que hace lo correcto, aunque requiera paciencia". En la misma sintonía Federico Sturzenegger agregó más elogios para Milei: "Dos meses antes de una elección se planta firme en la realidad rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política".
Fue el sostén durante su mandato para apaciguar las aguas del ajustazo que hizo Javier Milei sobre los ingresos de los hogares. Se trata de las asignaciones familiares. La encerrona de un modelo de recesivo para transferir recursos a los sectores de mayores ingresos lo llevó a recortar las asignaciones en julio, por primera vez desde que La Libertad Avanza asumió el Gobierno. En julio el gasto devengado cayó un 1,5 por ciento interanual a precios constantes, según un estudio privado.
El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional que enviará un proyecto de ley para impedir que un presupuesto votado en el Congreso cosista en convalidar el déficit fiscal. Tras vetar el aumento a los jubilados, La Libertad Avanza (LLA) no quiere exponerse a discutir nuevamente sobre la distribución del ingreso y pretende frenar cualquier avance de la oposición. "Buscan quebrar la nación y rifar el país", advirtió.
El último acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado por Argentina incluye no solo metas macroeconómicas sino también una serie de reformas estructurales que el país se comprometió a cumplir en fechas específicas. Se trata, básicamente, de ajustes al tamaño y papel del Estado que abarcan desde las jubilaciones y la AUH hasta el sistema tributario y los subsidios a las tarifas de luz y gas.
El Gobierno se llenó de nuevos problemas en la última semana. La tragedia parlamentaria del miércoles y el cierre de alianzas entre La Libertad Avanza y el PRO abrió viejas y nuevas heridas en la Casa Rosada. En el medio, salió Diana Mondino con declaraciones explosivas contra Javier Milei, que filtró su malestar y anticipó que denunciará penalmente a su exCanciller.