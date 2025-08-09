El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó duramente la gestión del presidente Javier Milei, catalogándola como "un desastre" en el año y medio que lleva a cargo de la gestión del país. En esa línea, aseguró que su único plan parece ser "destruir el aparato productivo y la capacidad del Estado". Mientras que, por otro lado, calificó como "delirio cósmico" el anuncio realizado este viernes sobre penalizar al Congreso si votan en contra de lo que piensa el mandatario.

"Es un desastre por donde se lo mire. En sus actitudes, en sus políticas. Ya pasó un año y medio... Destruyó el aparato productivo y la capacidad del Estado, instaló una política internacional de sumisión a Estados Unidos e Israel, que nada tiene que ver con los intereses del país sino con sus ideas", expresó el mandatario provincial en diálogo con Futurock.

Asimismo, se refirió a los constantes recortes de La Libertad Avanza en todas las áreas sociales para mantener la macroeconomía. "La Provincia está tomando todo lo que abandona Nación para que no se interrumpa, ni muera", señaló Kicillof. En esa línea enumeró que, en las últimas horas, desde su gestión inauguraron escuelas, una Casa de la Provincia y entregaron ambulancias.

Kicillof sobre Milei: "Un delirio cósmico"

El gobernador bonaerense, a su vez, calificó como "un delirio cósmico" la idea que presentó el Presidente Milei en la cadena nacional del viernes, en referencia a penalizar a diputados que no voten los proyectos que el Poder Ejecutivo envía al Congreso de la Nación.

"Es un delirio cósmico castigar a los diputados porque no votan lo que él piensa que hay que votar. En la Cámara no le aprueban sus leyes y le vetan sus decretos, ahora quiere hacer una ley para que se autopersigan los diputados y senadores porque no están de acuerdo con Milei. Es completamente 'border' lo que está haciendo", concluyó sobre este tema.

Kicillof y los números del Gobierno sobre el déficit fiscal: "Son totalmente falsos"

"Milei viene de vetar leyes que tienen que ver con el presupuesto para los discapacitados y los jubilados", dijo Kicillof, bajo la "excusa" de que "no hay plata". "Los números que Milei construye son totalmente falsos por donde se los mire", señaló el gobernador. En esa línea, explicó que el Gobierno Nacional tiene plata, pero lo usa para la "timba financiera".

"La plata para las jubilaciones los dedica a la timba financiera y a sostener su esquema cambiario", indicó el mandatario provincial. "Los títulos públicos que emiten para parar el dólar, ahora subiendo las tasas de interés, en los primeros seis meses generaron intereses por 20 mil millones de billones. Eso es más de lo que pagó en jubilaciones", explicó Kicillof.