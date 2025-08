El FMI le da un salvavidas al Gobierno y confirmó la baja en la meta de reservas Pese a no cumplir el objetivo inicial, el organismo valoró las "medidas correctivas" aplicadas. Ahora el Gobierno deberá acumular reservas por U$S 5.000 millones. Quedó habilitado un nuevo desembolso de U$S 2.000 millones.

01 de agosto, 2025 | 18.46 El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó este viernes el documento técnico correspondiente a la primera revisión del programa acordado con la Argentina en abril. Allí confirmó que cambió las metas de reservas y que la exigencia de acumular se rebajó a alrededor de U$S 5.000 millones este año, un objetivo que el Gobierno deberá cumplir en 2026. En el comunicado, el Fondo apuntó que, aunque no se cumplió la meta de acumulación de reservas internacionales netas (RIN), el Gobierno aplicó “medidas correctivas” por lo que aceptó el waiver (solicitud) por incumplimiento del objetivo que estaba estipulado para el 13 de junio pasado. De esta forma, el FMI habilitó un desembolso de U$S 2.000 millones a partir del lunes, que reforzarán las arcas del Banco Central (BCRA), aún negativas en torno a U$S 8.900 millones, según la metodología utilizada por el propio organismo. Las Reservas Internacionales Netas del BCRA estaban en niveles negativos a mediados de junio, muy por debajo de lo pactado. La nueva meta contempla cerrar el año 2025 con U$S 2.600 millones negativos, una reducción respecto al objetivo anterior de llegar a diciembre en U$S 2.400 millones positivos El informe técnico denominado "staff report" también detalló los avances del programa de Facilidades Extendidas y destacó las nuevas medidas acordadas para “mejorar la claridad y el funcionamiento del marco monetario”, advirtió el Fondo. Estos cambios se producen en un contexto financiero y cambiario de turbulencias: en julio, el tipo de cambio subió alrededor de 13% y las tasas de interés superaron el 50% nominal anual, muy por encima de la expectativa de inflación para los próximos 12 meses, estimada en torno al 20%. A principios de mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había mostrado un exceso de confianza al bromear en torno a las críticas por un supuesto atraso cambiario y lanzó en aquel momento: "El dólar flota, por lo tanto, al que le parezca que está barato... Agarrá los pesos y comprá. ¡No te lo pierdas campeón!”. Las alertas del FMI para los próximos años En el extenso documento publicado por el organismo a cargo de Kristalina Georgieva, se proyecta que las obligaciones de Argentina con el Fondo alcancen un máximo del 9 por ciento de las exportaciones y del 15 por ciento de las reservas del Banco Central y se espera que "persistan en niveles elevados durante varios años después de la finalización del programa", recalcaron. A pesar de la "significativa mejora de los fundamentos macroeconómicos desde finales de 2023, los riesgos siguen siendo moderados debido a las vulnerabilidades subyacentes residuales, derivadas de un largo historial de mala gestión económica e incumplimientos", puntualizó el Fondo. Proyectaron que la proporción de deuda indexada "disminuya solo gradualmente, mientras que el vencimiento de la deuda en pesos se extenderá lentamente a mediano plazo, a medida que avance la desinflación". Mientras tanto, el sistema bancario "sigue siendo pequeño" y su exposición a la deuda soberana "ha disminuido significativamente durante el último año en medio de la expansión del sector privado y los esfuerzos de consolidación fiscal". MÁS INFO Dólar La insólita explicación de Caputo por la suba del dólar: "No se por qué nos culpan" Si bien la probabilidad de estabilización de la deuda con el escenario base sigue siendo alta (alrededor del 99%), "sigue estando sujeta a una incertidumbre considerable", matizó el FMI. Estas "incertidumbres pueden reducirse en la medida en que el nuevo régimen cambiario pueda limitar los riesgos de sobrevaluación y salvaguardar la sostenibilidad externa, especialmente en el contexto de frecuentes shocks externos", añadió. La probabilidad de estabilización de la deuda para su finalización en 2034 es "cercana al 98%, lo cual es consistente con la sostenibilidad de la deuda, aunque conlleva riesgos sustanciales", remarcó el comunicado. A mediano y largo plazo, Argentina deberá "continuar refinanciando parte de sus obligaciones de deuda vencidas de la reestructuración de deuda de 2020, así como gestionar las recompras al Fondo, incluidas las derivadas del programa actual", sumó. La capacidad de pago "dependerá de una implementación firme del programa para fortalecer la cobertura de reservas y un acceso sostenido a los mercados internacionales de capital en condiciones más favorables", sentenció el organismo.

