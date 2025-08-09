Peñarol vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Por el partido correspondiente a la llave 6 de la Copa Libertadores, Peñarol juega ante la Academia el martes 12 de agosto. El duelo se disputa desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Campeón del Siglo.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de mayo, en Tercera Fase del torneo Copa Libertadores 1997, y Racing Club lo ganó por 1 a 0.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Raphael Claus.
Los resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)
- Fase de Grupos: Peñarol 2 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Peñarol 0 (23 de abril)
- Fase de Grupos: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Peñarol 3 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Peñarol 3 vs Olimpia 2 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)
Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)
Horario Peñarol y Racing Club, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas