Alejandro Fantino compartió mensajes contra el gobierno de Javier Milei.

Alejandro Fantino protagonizó un momento incómodo en su canal de streaming Neura al abrir el micrófono a sus oyentes para conocer “un pantallazo sincero” de la situación económica. Lejos de los mensajes optimistas que esperaba, la respuesta del público expuso una realidad marcada por la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y el agotamiento de quienes apoyaron al Gobierno de Javier Milei.

“Yo le pedí a la gente que me dé un pantallazo sincero de cómo están yendo las cosas. Ojalá haya buenos mensajes”, expresó el conductor al aire. Sin embargo, los testimonios que comenzaron a llegar dibujaron un escenario muy distinto: salarios que no alcanzan, menos trabajo, negocios vacíos y un consumo cada vez más restringido incluso en sectores de clase media y media alta.

Entre los mensajes, se repitieron advertencias sobre el cambio de hábitos. Oyentes contaron que ya no se usa la tarjeta para comprar ropa o bienes durables, sino para mercadería básica; que en la industria textil el consumo está “planchado” pese a la reconversión frente a las importaciones; y que en ciudades como Mar del Plata las calles y los comercios permanecen vacíos, aun en la antesala de la temporada turística.

Los oyentes de Alejandro Fantino criticaron las medidas económicas de Javier Milei

Uno de los testimonios más contundentes llegó desde un taller mecánico con más de 30 años de actividad. “Nunca nos pasó que clientes de carrera, como médicos, no tengan plata para pagar los repuestos. Lo voté a Javier, lo banqué y ya se me está acabando la paciencia”, relató el oyente, dejando en evidencia el desgaste incluso entre votantes del oficialismo.

En tanto otra persona compartió su opinión sobre el presente: "Nunca vi tanta malaria. La gente se está muriendo de hambre. Las cosas siguen aumentando y los sueldos nada". Además un comerciante sumó: "Tengo dos negocios, las ventas me bajaron un 50% como mínimo. Tuve que echar empleados".