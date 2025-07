Norris suma tres victorias en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Con la baja de rendimiento que se evidenciaba en Red Bull desde la segunda mitad del 2024, Lando Norris aparecía como el principal candidato al título para este 2025 en la Fórmula 1, sobre todo luego de terminar segundo detrás de Max Verstappen en la temporada pasada. Sin embargo, el inglés fue completamente superado por Oscar Piastri, quien se mostró psicológicamente más sólido en las primeras fechas del campeonato.

De ahí que el piloto británico actualmente se encuentre segundo en la tabla con 201 puntos, 15 menos que el australiano, que ganó cinco Grandes Premios desde el comienzo de la temporada. Si bien la diferencia no es mucha, hay quienes consideran que no hay chances de que Norris pueda recuperarse en el campeonato como para pasar a Piastri, en especial por la cantidad de errores que arrastra del año pasado.

No obstante, el piloto de McLaren considera que cambió mucho en su mentalidad durante el último año a pesar de que es consciente de que no todos son capaces de ver su evolución. “Sin duda, soy mejor piloto de lo que era hace 12 meses, aunque no parezca así a veces desde fuera. Ha sido un inicio de temporada más difícil de lo que esperaba y probablemente, más difícil de lo que muchos desde fuera esperaban”, afirmó en diálogo con Beyond The Grid, el podcast oficial de la F1.

Si bien esto debería ser una mejora, no necesariamente se traduce en mejores resultados dentro de la pista, ya que algunos cambios lo han llevado a afrontar las carreras de diferente manera, lo cual requiere de cierto proceso. “Algunas cosas han cambiado y que han hecho que sea más difícil para mí rendir a un máximo nivel, pero eso no significa que sea peor piloto, solo que tengo que superar y aprender de diferentes desafíos, y adaptarme”, añadió Norris.

Lo positivo es que Lando reconoció que se siente más veloz, tanto con el coche como en su toma de decisiones, por lo que asume que su actual rendimiento con el MCL39 habría sido muy distinto si lo abordaba en 2024, pero en el sentido negativo. “Creo que soy un piloto más rápido y si estuviera pilotando este coche el año pasado, estaría haciendo un peor trabajo que este año”, sumó.

McLaren mantiene abierta la lucha entre sus pilotos.

La broma de Norris a Piastri

Una de las características de Oscar Piastri es su poca capacidad de expresión, lo que a muchos hizo recordar a Kimi Raikkonen, algo que no escapó a Lando Norris. “No estoy al nivel de Oscar Piastri, que parece que está más contento a veces cuando acaba sexto que cuando gana una carrera”, bromeó el británico, que reconoció que sufre menos bajones anímicos este año.