Jaime Muñoz, de brillar en el boxeo a quedarse sin trabajo y elegir a Lali en La Voz Argentina: "Vivir de lo que amo"

Jaime Muñoz, la joven promesa de Lali que mezcló boxeo y tango en La Voz Argentina

El destino quiso que Jaime Muñoz sea una de las estrellas que comenzó a brillar en la televisión el pasado martes 1° de julio cuando millones de televidentes lo vieron subirse al escenario de La Voz Argentina con su guitarra y una ilusión inmensa. El joven de 18 años que, por esas cosas de la vida, se quedó sin trabajo pocos días después de audicionar se vistió de gala para sorprender a los jurados y fue Lali Espósito quien tomó la decisión de elegirlo primero que nadie para que sea parte de su equipo. Desde ese momento, luego de cantar el emblemático tango "Desencuentro", Jaime comenzó a tomar aún más protagonismo y no dejó de lado su moto, la que se compró con la indemnización y con la que trabaja diariamente.

Si bien lo contó en su presentación, un detalle no menor que acompaña tanto su vida como su carrera es el boxeo como deporte. Más allá de que hoy se ganó el cariño de muchos por cantar una canción, lo cierto es que su historia no comenzó en ese momento. De hecho, participó de torneos a nivel nacional y hasta tiene medallas por sus participaciones positivas en las que, tal como lo hizo en el certamen de Telefe, también la rompió arriba del cuadrilátero siendo campeón provincial y regional. El Destape dialogó con el representante del gimnasio Boxing San Juan acerca de su presente, su llegada al mundo de la música y estas dos pasiones con las que convive diariamente el chico sanjuanino que fue padre hace algunas pocas semanas y todavía no sabe cuándo lo volveremos a ver en la segunda ronda del ciclo televisivo.

¿Qué representa para vos llevar tanto el boxeo como la música como tus dos pasiones?

-Es bastante complicado porque son completamente opuestos. Me ha pasado más de una vez pelear y después tener que cantar, pero como las dos han sido el cable a tierra no sabía cuál priorizar. Los últimos tres o cuatro años fue el boxeo donde estuve entrenando, comiendo y durmiendo bien, completamente dedicado y la música era como un hobby. Pero después de esto en La Voz ha sido como la gota que rebalsó el vaso para saber por dónde guiarse. Estuve en los Juegos Evita 2022, tenía 2 peleas recién como para participar de una competencia bastante importante y llegué a cuartos de final en la categoría 57kg. Pierdo esa vez y me preparo a fondo para el otro año donde gané la medalla de plata después de perder con Nicolás Peralta. Tengo 19 peleas en total y las dos perdidas son con él. Me gustaría seguir entrenando, hacer algunas peleas más, es algo que hice siempre y que te queda. Con 20 peleas te podés hacer profesional, me encantaría y marcaría diferencia.

Como referentes, el mejor hoy en día en Argentina es el "Puma" Fernando Martínez, pero históricamente me gustó mucho siempre Mike Tyson y Sugar Ray Leonard. Para mí siempre fue un aprendizaje cada pelea, cada golpe, cada sparring y tengo como otros grandes referentes al Chino Maidana, Sergio "Maravilla" Martínez, Oscar de la Hoya, Julio César Chávez y Canelo. Hoy me gustaría vivir de lo que amo, sea del boxeo o la música, son las dos pasiones fuertes que tengo en la vida.

Jaime Muñoz en su etapa como boxeador cuando consiguió la medalla de plata en los Juegos Evita 2023

- ¿Cómo fue el proceso para quedar en La Voz Argentina?

Todo se dio espontáneamente. Mi mamá me contó porque mí familia siempre estuvo involucrada con la música. Me dijo que en un mes más iba a estar y si me anotaba. No le di tanta importancia porque estaba trabajando en ese momento: 'anotame, vemos si me dan los horarios y llegamos bien o no', le dije. Pasa un tiempo, un día salgo de laburar, voy a saludar a mis viejos y le pregunto a mi mamá cómo le había ido a mí hermano en La Voz, porque supuestamente se iba a presentar él. Me dice: 'es hoy y vas vos, vamos'. Le dije que no podía, que tenía que entrar a trabajar y no me iban a dar los horarios, que estaban bravos y me iban a echar. Me respondió que me invente algo para faltar y que vayamos, que ella me acompañaba.

Estaba bien vestido porque vendía autos en una consecionaria y me dice 'agarrá una guitarra, ponete ensayar cualquier tema y vamos'. Bueno, pido permiso y me doy cuenta que no tenía púa ni correa en casa. Cortamos una Sube vieja que teníamos acá para darle forma y nos fuimos al casting acá en San Juan. Mientras esperábamos para entrar nos hicimos amigos de gente que estaba ahí y uno me prestó la correa además de conseguir otra púa. Entro, toco el tango "Pasional" y me piden otro así que termino cantando "Todavía te quiero". Paso la prueba con otra chica y me dijeron que me iban a llamar.

- ¿Qué pasó después de haber quedado en San Juan?

Me llamaron 3 semanas después y el mismo día horas antes me echaron del laburo donde estaba trabajando. Cuando paso en aquel momento el casting en San Juan me piden que escriba en una hoja 10 canciones de referencia. Había puesto tangos que siempre canto y agregué "Desencuentro", por las dudas. Es un tema que no hice muchas veces pero que lo tenía presente y justo me lo pidieron. Lo puse en el papel por ponerlo. Entonces me llaman un día y me dicen que lo tengo que cantar por videollamada, le aviso a mí papá y voy a ensayarlo con él para que me llamen ese mismo día a las 6 de la tarde. Como en el casting me preparé con la guitarra tenía que hacerlo en esa prueba también y no la tenía, así que me dieron un día más. Estuvimos horas tocando y cantando para que quede bien.

- ¿Qué rol cumple la familia en tu vida?

Mí papá siempre me apoyó en el boxeo, fue el que me regaló las primeras botitas, las vendas y los guantes. La familia siempre estuvo apoyándome en todo lo que hice sea lo que sea y por suerte se toma muy bien cualquier decisión que tome. Siempre mi viejo me dijo que me cuide las manos, la cara y la nariz, que no me deje pegar mucho. Siempre canté en la familia, en los cumpleaños en un círculo cerrado con la familia. A los 10 empecé a tocar la guitarra muy estrictamente todos los días y a los 12 empecé a cantar en los escenarios.

Pasaste esa prueba y tuviste que viajar a Buenos Aires... ¿Cómo recordas ese momento de quedar en La Voz?

Fue difícil estar allá, porque uno está acostumbrado a estar con la familia a tantos kilómetros, pero lo hago por ellos. Primero que nada que se hayan dado vuelta los cuatro jurados fue impactante. En el primer momento no sabía que hacer pero tuve muy presente cuando se dio vuelta ella (Lali) porque fue la primera y la que me hizo entrar en La Voz, me fui con ella por ese mismo mérito. Hoy es un placer estar en el escenario hoy en día más grande de la Argentina, recibí una devolución muy linda de los cuatro y estoy muy orgulloso de haber logrado eso. El momento fue hermoso porque vivir lo que pasó no se describe con palabras. Es una emoción interna que no tiene palabras. Fue muy emocionante ver a mis viejos felices. A mí viejo llorar porque gracias a él musicalmente y como persona soy todo lo que soy. También es un placer representar a la provincia de mis raíces, es un honor dejarla en alto. Estoy muy contento y la idea es seguir aprendiendo y mejorando.